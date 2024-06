La emoción de Duki ante la pregunta de su mamá en la previa de su show en el Bernabéu

Sorprendido por la intervención de su madre, el rapero argentino inició su respuesta contextualizando quién era la persona que le había hecho esa pregunta: " p ara la gente que no lo sabe, la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida junto a la persona que está sentada al lado, Guille".

duki El pasado 2 y 3 de diciembre, el artista se presentó en dos shows históricos en el estadio de River Plate.

Luego, visiblemente emocionado, Duki comenzó a dar su respuesta "creo que un poco lo que me trajo acá es mi gente y lo más lindo que tengo es que yo salgo a cualquier lado tranquilo y jamás nadie me falto al respeto. Sigo siendo la persona que era". Entre lágrimas y algunas pausas, el rapero argentino continúo con el análisis de su carrera: "yo no se si soy famoso o no, pero yo les juro que soy la persona más libre del mundo y es gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan así".

"Siento que un poco es eso, que la gente se siente participe de lo que me pasa a mi porque me acompaña desde que arranque y yo de verdad siento que sin ellos no sería nadie", continúo el artista. Luego, con la voz entrecortada, concluyó: "Es mutuo, mi público sabe que está esa conexión, que está ese amor y por eso estoy acá. Todo lo que hago es por ellos".

Duki y una fecha histórica en el Santiago Bernabéu

El próximo sábado, Duki se convertirá en el primer artista argentino en presentarse en el Santiago Bernabéu, Estadio del Real Madrid recientemente remodelado que cuenta con un aforo para aproximadamente 65.000 personas. Además, según la agencia detrás del show, también se convertirá en el primer rapero en llenar el histórico recinto.

El logro es doble si se tiene en cuenta la carrera de Mauro Lombardo. El rapero argentino comenzó su carrera rapeando en diferentes plazas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y saltó a la fama con sus participaciones en el "Quinto Escalón", la que fuera la competencia de freestyle más famosa del país.

Su largo recorrido lo vio llegar a España en 2019, año en el que dio una gira por seis ciudades. En Madrid, por ejemplo, cantó en La Riviera, un escenario para "tan solo" 2.500 espectadores.

Decenas de singles, seis álbumes y dos shows en el Estadio de River Plate, Duki reafirmará su estatus de estrella internacional este sábado 8 de junio cuando se presente en el Bernabéu. Con entradas agotadas, se espera un show histórico que repase toda la carrera del artista.