La escritora Suzanne Collins anunció una nueva novela de la saga "Los juegos del hambre"

La trilogía original fue adaptada en cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, que tuvieron un gran éxito y la catapultaron a la fama mundial.

"Los juegos del hambre" es la vigésima franquicia más taquillera de todos los tiempos.

Suzanne Collins ha anunciado que el próximo año se lanzará una nueva novela de “Los juegos del hambre”, titulada “Sunrise on the Reaping”.

Según Associated Press, la quinta novela de la exitosa serie de Collins, que se ha convertido en una exitosa franquicia cinematográfica, es también una precuela de la trilogía original, que tiene lugar 40 años después de los acontecimientos del cuento más reciente, "The Ballad of Songbirds and Snakes”, cuya adaptación cinematográfica se estrenó el año pasado. “Sunrise on the Reaping” se lanzará el 18 de marzo de 2025.

"Con 'Sunrise on the Reaping', me inspiré en la idea de sumisión implícita de David Hume y, en sus palabras, 'la facilidad con la que muchos son gobernados por unos pocos'", dijo Collins a la AP. “La historia también se prestó a una inmersión más profunda en el uso de la propaganda y el poder de quienes controlan la narrativa. La pregunta '¿Real o no real?' Cada día me parece más apremiante”.

¿Una nueva película de Los juegos del hambre? Los derechos cinematográficos de la novela aún no se han anunciado, pero se puede suponer que “Sunrise on the Reaping” seguirá el camino de sus predecesoras y llegará a la gran pantalla.

“The Ballad of Songbirds and Snakes”, que se estrenó en noviembre y fue protagonizada por Rachel Zegler y Tom Blyth, recaudó la impresionante cifra de 337,4 millones de dólares en la taquilla mundial. La trilogía original fue adaptada en cuatro películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, que tuvieron un gran éxito y la catapultaron a la fama mundial. En conjunto, la serie de películas “Los juegos del hambre” es la vigésima franquicia más taquillera de todos los tiempos, recaudando 3.300 millones de dólares para Lionsgate.

