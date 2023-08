La ex Gran Hermano Daniela Celis confirmó su embarazo: "¡Van a ser gemelos!"

Muy movilizada por este presente, Daniela fue indagada por la periodista Pilar Smith , pero la emoción le invadió el cuerpo: “Yo tengo mucho para contar. Se empezaron a viralizar muchas cosas, cosas que querían que se viralicen y cosas que no. Me re duele porque yo siento que... ay no puedo, chicos”, atinó a decir la joven, con lágrimas en los ojos, por lo que decidió levantarse y retirarse del estudio.

Minutos más tarde y ya más tranquila, Daniela terminó de confirmar la noticia: “Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa. No me encontré con uno, me encontré dos. Y no van a ser mellizos, van a ser gemelos, son dos iguales. Estoy muy contenta”.