HBO Max presentó el tráiler de la tercera temporada de "Euphoria"

¡Comienza la cuenta regresiva! La tercera temporada de Euphoria , fenómeno cultural y éxito de crítica, se estrena el domingo 12 de abril, a las 23:00h, en HBO y HBO Max .

Con ocho episodios inéditos, que se lanzarán semanalmente, la nueva temporada sigue al grupo de amigos de la infancia mientras enfrentan cuestiones profundas sobre la fe, la redención y la naturaleza del mal.

La tercera temporada fue filmada con un nuevo negativo cinematográfico de KODAK, en 35 mm y 65 mm. El creador Sam Levinson y el premiado director de fotografía Marcell Rév trabajaron en estrecha colaboración con Kodak para hacer posible el uso comercial del material en ambos formatos. Euphoria es la primera serie de televisión de ficción en utilizar filmaciones significativas en 65 mm, ofreciendo una experiencia visual ampliada que refleja la transición de los personajes más allá de la escuela secundaria, hacia un mundo más grande y salvaje.

La serie se ha consolidado como un fenómeno cultural global y como uno de los títulos más vistos en la historia de HBO, acumulando 25 nominaciones y nueve premios Emmy en sus dos primeras temporadas.

Producida en asociación con A24, Euphoria es creada, escrita y dirigida por Sam Levinson, quien también actúa como productor ejecutivo junto a Zendaya, Ashley Levinson, Sara E. White, Kevin Turen, Ravi Nandan, Drake, Adel “Future” Nur, Ron Leshem, Daphna Levin, Hadas Mozes Lichtenstein, Mirit Toovi, Tmira Yardeni, Yoram Mokady y Gary Lennon. EUPHORIA está basada en la serie israelí de HOT, creada por Ron Leshem y Daphna Levin.