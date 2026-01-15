El universo de la serie furor de HBO Max "Heated Rivalry" se expande y ya tiene una nueva temporada en camino

La saga queer sobre jugadores de Hockey sobre hielo que arrasa en redes sociales se amplía tanto en streaming como en los libros con una nueva entrega

"Heated Rivalry": la serie fenómeno mundial que arrasa en redes y llegará a HBO Max junto con un nuevo libro en camino.

La serie "Heated Rivalry", de Crave y HBO Max ya se enmarcó como un fenómeno global tras su estreno en 2025, y ahora prepara su regreso con una segunda temporada ya confirmada .

La historia, basada en los libros de Rachel Reid, cautivó a audiencias en todo el mundo con su mezcla de romance, deporte y drama. Mientras los fans esperan nuevos episodios, la autora anunció el lanzamiento de "Unrivaled" , un libro que continuará la trama de los personajes principales.

La adaptación televisiva logró un impacto tan fuerte que sus protagonistas, Hudson Williams y Connor Storrie , llegaron a presentarse en los Globos de Oro 2026 , donde compartieron el escenario con figuras de Hollywood. Aunque la serie no recibió nominaciones, su popularidad creció gracias a la química entre los actores y la trama que explora el amor entre dos jugadores de hockey rivales.

Rachel Reid confirmó el lanzamiento de "Unrivaled", el séptimo libro de su saga "Game Changers" , para el 29 de septiembre de 2026. Esta nueva entrega profundizará en la relación de Shane Hollander e Ilya Rozanov, los protagonistas de "Heated Rivalry" y "The Long Game".

El libro mostrará a la pareja en una nueva etapa : casados , jugando en el mismo equipo y viviendo su relación de manera abierta. Reid expresó su emoción por retomar la historia de estos personajes, que ganaron el cariño de los lectores a lo largo de los años.

La autora destacó que esta obra está pensada tanto para los seguidores de la saga como para los nuevos lectores que descubrieron la historia a través de la serie.

unrivaled-rachel-reid Heated Rivalry HBO max

De qué trataría la segunda temporada de "Heated Rivalry"

La segunda temporada de "Heated Rivalry" promete explorar las consecuencias de que Shane e Ilya salgan del clóset y asuman su relación públicamente. Aunque la pasión entre ambos siguirá siendo un pilar de la trama, el enfoque cambiará hacia los desafíos de una relación estable en un ambiente competitivo como el hockey profesional.

Jacob Tierney, creador de la serie, adelantó que los nuevos episodios mostrarán cómo la pareja enfrenta los obstáculos de su vida en común, tanto dentro como fuera de la cancha. Además, la trama incorporará elementos de otros libros de Reid, como "Common Goal", lo que ampliará el universo de la serie con nuevos personajes y subtramas.

Tierney aseguró que, aunque el romance siguirá siendo intenso, la historia se centrará en el crecimiento de la relación más allá del primer enamoramiento. La dinámica entre Shane e Ilya evolucionará para reflejar la complejidad de una pareja que debe equilibrar su vida personal con las exigencias de sus carreras.

Cuándo se podrá ver "Heated Rivalry" en Argentina por HBO Max

La serie "Heated Rivalry" llegará a HBO Max en Argentina en febrero de 2026, según confirmó la plataforma. Este estreno responde a la demanda del público latinoamericano, que siguió la serie a través de fragmentos virales y copias compartidas en redes sociales.

Aunque la primera temporada se estrenó originalmente en Canadá a través de Crave en 2025, su éxito trascendió fronteras gracias a la difusión en redes y la expectativa generada por su trama y reparto. La segunda temporada no tiene una fecha oficial de estreno aún, pero los fans pueden esperar su lanzamiento entre finales de 2026 y principios de 2027, debido a los tiempos de producción y posproducción.

Mientras tanto, los espectadores argentinos podrán disfrutar de la primera temporada a partir de febrero, lo que permitirá unirse a la conversación global sobre esta historia que combina deporte, romance y representación LGBT+.

Tráiler de "Hetaed Rivalry"

Embed - Heated Rivalry | Official Trailer | HBO Max

Reparto de "Heated Rivalry"