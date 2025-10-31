La famosa canción infantil de Halloween que Marilyn Manson reversionó

La icónica canción creada por Danny Elfman para El extraño mundo de Jack marcó a más de una generación y se convirtió en un ícono.

Una de las películas más exitosas de Tim Burton es "El extraño Mundo de Jack" . El film se reproduce una y otra vez en dos fechas muy importantes: Halloween y Navidad. Y cada 31 de octubre suena por sobre todo la canción que da inicio a la película: This Is Halloween.

Pero el viaje de esta canción no quedó en la versión original, ya que con el paso de los años recibió reinterpretaciones que la llevaron a otros terrenos. Y si de mundos oscuros hablamos, quien mejor que Marilyn Manson para una nueva versión de la canción que marcó a niños y adultos.

Compuesta por Danny Elfman para la animación de Tim Burton, This Is Halloween abre la historia ambientada en Halloween Town, un lugar ficticio gobernado por el esqueleto Jack Skellington . La pieza reúne voces de monstruos, fantasmas y calabazas que cantan “This is Halloween! This is Halloween!” como una declaración de identidad.

Según analistas musicales, el tema combina un compás irregular con notas cortadas, lo que contribuye a esa atmósfera de march­a-ritual que causa fascinación y algo de inquietud. Con el paso del tiempo, la canción fue transformándose en una suerte de “himno de temporada” y aparece en parques temáticos, videojuegos e innumerables listas de reproducción de Halloween .

La mezcla de humor macabro, estética gótica-festiva y una estructura pegadiza ayudó a que This Is Halloween supere su rol de simple apertura cinematográfica para convertirse en símbolo cultural.

La versión de Marilyn Manson de “This Is Halloween”

En 2006, la canción recibió una reinterpretación particularmente emblemática. Marilyn Manson firmó una versión para la reedición de la banda sonora de la película. La elección no es casual, porque su estética oscura, su voz grave y su universo artístico iban de la mano con la atmósfera “monstruosa” de Halloween Town, llevando el tema original a un punto más pesado, más metálico.

Embed - MARILYN MANSON :: This Is Halloween

La versión de Manson conserva la letra básica, pero transforma el acompañamiento, enfatiza la voz como instrumento – introduce ecos, guitarras más densas, ritmo más marcado. Además, su aparición coincidió con una estrategia de marketing: la banda sonora reeditada, los fans de Burton, los seguidores de Manson, todos confluyeron para darle al tema una nueva vida fuera del cine.

De este modo, la versión de Manson no solo es un cover, sino un acto de reinterpretación que muestra cómo un tema originalmente pensado para una narración animada puede migrar al rock-gótico y funcionar como mantra de una subcultura.