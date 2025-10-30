Diez películas de terror ideales para Halloween y dónde verlas

Una nueva "Noche de brujas" se acerca y no hay mejor manera de celebrarlo con una buena maratón de cine.

Un nueva noche de Halloween se acerca y más allá del "dulce o truco" y los disfraces, un buena opción es anticiparse con alguna noche de películas de terror.

Para agilizar la búsqueda, te dejamos diez opciones disponibles en Netflix , HBO Max , Disney+ , Paramount+ , MUBI y Amazon Prime Video . Solo te queda elegir y disfrutar.

"El payaso psicópata Art aterroriza a dos chicas durante la noche de Halloween, matando a todos aquellos que se interponen en su camino". Terrifier es una película estadounidense de terror escrita, coproducida y dirigida por Damien Leone . Está basada en el cortometraje homónimo de Leone que fue incluido en su antología La víspera de Halloween . Esta protagonizada por Jenna Kanell , Samantha Scaffidi y David Howard Thornton .

En 2022 se estreno Terrifier 2 y en 2024 una tercera parte. La trilogía está disponible en Amazon Prime Video .

Basada en la novela de A.M. Shine , la trama sigue a Mina ( Dakota Fanning ), una artista de 28 años que se encuentra aislada en un vasto y preservado bosque en el oeste de Irlanda. En busca de refugio, Mina queda atrapada con tres extraños, todos vigilados y perseguidos por entidades misteriosas durante la noche. Ellos no pueden ser vistos, pero lo ven todo.

Observados cuenta con la producción de M. Night Shyamalan y la dirección y guión de Ishana Night Shyamalan. Está disponible en HBO Max.

It

It.jpg Warner Bros.

Cuando empiezan a desaparecer niños en el pueblo de Derry (Maine), un pandilla de amigos lidia con sus mayores miedos al enfrentarse a un malvado payaso llamado Pennywise, cuya historia de asesinatos y violencia data de siglos. Adaptación cinematográfica de la conocida novela de Stephen King "It". La cinta de 2017 fue dirigida por el argentino Andy Muschietti y esta protagonizada por Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Sophia Lillis y Finn Wolfhard.

La película y su continuación están disponible en HBO Max. Además la serie IT: Bienvenidos a Derry llegó a la plataforma para seguir expandiendo el universo creado por King y adaptado por Muschietti.

Bárbaro

Barbaro- Star+ 5.jpg 20th Century Studios

La película se centra en Tess, una mujer que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva alojamiento en una casa que ya se encuentra ocupada por un extraño. En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar la noche allí de todas maneras, y pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado. La película de 2022 es dirigida por Zach Cregger y esta protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long.

Disponible en Disney+, Netflix, HBO Max y Amazon Prime Video.

Don't Breathe

No respires.jpg Ghost House Pictures

Unos jóvenes ladrones creen haber encontrado la oportunidad de cometer el robo perfecto. Su objetivo será un ciego solitario, poseedor de miles de dólares ocultos. Pero tan pronto como entran en su casa serán conscientes de su error, pues se encontrarán atrapados y luchando por sobrevivir contra un psicópata con sus propios y temibles secretos. La cinta de 2016 esta dirigida por el uruguayo Fede Álvarez y fue protagonizada por Jane Levy, Dylan Minnette, Stephen Lang y Daniel Zovatto. Disponible en HBO Max.

The Witch

The Witch A24 Films

Nueva Inglaterra, 1630. Un matrimonio de colonos cristianos, con cinco hijos, vive cerca de un bosque que, según las creencias populares, está dominado por el mal. Cuando el hijo recién nacido desaparece y los cultivos no crecen, los miembros de la familia se rebelan los unos contra los otros: un mal sobrenatural les acecha en el bosque cercano. Dirigida por Robert Eggers, esta protagonizada por Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw y Lucas Dawson. Disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

Beetlejuice

Beetlejuice.webp Warner Bros. Picture

Dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton, Geena Davis, Alec Baldwin y Winona Ryder, Beetlejuice es una clásica comedia oscura sobre una pareja recién fallecida que intenta expulsar a los nuevos ocupantes de su casa, pero terminan cruzando caminos con el bio-exorcista Beetlejuice (Keaton), un espíritu caótico e impredecible. Mientras los fantasmas intentan deshacerse de los vivos, la hija gótica de la nueva familia, Lydia (Ryder), forma una amistad inesperada con ellos, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales y divertidos. Disponible en HBO Max.

Hereditary

hereditary 1.jpg A24 Films

Cosas extrañas comienzan a suceder en casa de los Graham tras la muerte de la abuela y matriarca, que deja en herencia su casa a su hija Annie. Annie Graham, una galerista casada y con dos hijos, no tuvo una infancia demasiado feliz junto a su madre, y cree que la muerte de ésta puede hacer que pase página. Pero todo se complica cuando su hija menor comienza a ver figuras fantasmales, que también empiezan a aparecer ante su hermano. Dirigida por Ari Aster, esta protagonizada por Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff y Milly Shapiro. Disponible en Netflix.

Sonríe

Sonrie.webp Paramount Pictures

Después de presenciar un incidente extraño y traumático que involucra a un paciente, la Dra. Rose Cotter comienza a experimentar sucesos aterradores que no puede explicar. A medida que un terror abrumador comienza a apoderarse de su vida, Rose debe enfrentar su inquietante pasado para poder sobrevivir y escapar de su nueva y horrible realidad. Dirigida por Parker Finn, esta protagonizada por Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Caitlin Stasey y Kal Penn.

Esta disponible en Paramount+ y Amazon Prime Video. Su secuela de 2022 está disponible en Netflix.

The Texas Chainsaw Massacre

The Texas Chainsaw Massacre Bryanston Picture

Cinco adolescentes visitan la tumba, supuestamente profanada, del abuelo de uno de ellos. Cuando llegan al lugar, donde hay un siniestro matadero, toman una deliciosa carne en una gasolinera. A partir de ese momento, los jóvenes vivirán la peor pesadilla de toda su vida. Dirigida por Tobe Hooper este clásico de terror esta protagonizada por Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow, Allen Danziger y Gunnar Hansen. Disponible en Amazon Prime Video y MUBI.