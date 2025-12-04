La famosa frase del cine que la gente usa desde hace 39 años sin saber de dónde salió + Seguir en









El cine está repleto de frases icónicas que traspasaron la pantalla. Sin embargo, hay una que se popularizó más que la propia película y que muchas personas no conocen su origen.

La famosa frase del cine que la gente usa desde hace 39 años sin saber de dónde salió.

El cine está repleto de frases icónicas que traspasaron la pantalla y que se convirtieron en expresiones usadas cotidianamente por las personas. Muchos han utilizado el "Que la Fuerza te acompañe" o "Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar", diálogos famosos de Star Wars y El Padrino, respectivamente. Sin embargo, hay una que es muy utilizada y que la gente olvida de donde viene.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En Highlander, película de 1986 dirigida por Russell Mulcahy, se dice la frase "Solo puede quedar uno". Aunque parezca un dicho normal y que tranquilamente podría venir del mundo de las competiciones, en realidad se popularizó a partir del largometraje.

Highlander: el origen del dicho La primera vez que se escucha esta frase icónica es al principio de la película. Tras la escena inicial, que enfrenta a Russell Nash contra Iman Fasil, la película cambia abruptamente a 1536, el año en que Connor MacLeod y el clan MacLeod se enfrentaron al clan Fraser.

Durante esa batalla aparece un caballero con una pesada armadura oscura y un cráneo en la cabeza que le da la orden a sus hombres: de que él sería el único que lucharía contra Connor MacLeod. Cuando ambos hombres se encuentran, MacLeod pronto se ve en apuros y, a punto de ser decapitado, el caballero le entrega un mensaje profético: "Solo puede haber uno".

Highlander-movie De esta manera, es la primera vez en toda la película que se escuchamos esta frase, que luego se repite en intervalos regulares. El universo de la película se rige por varias reglas y una de ellas es que luchen hasta que "solo quede uno". Quien quede en pie se vuelve mortal de nuevo y adquiere la capacidad de leer los pensamientos de todos los seres humanos del planeta.

Frases icónicas del cine Así como esta frase de Highlander y las ya mencionadas de Star Wars y El Padrino, el cine está repleto de frases icónicas que traspasaron la pantalla y trascendieron generaciones. Entre algunas frases populares se pueden mencionar: "Hasta el infinito y más allá" (Toy Story)

" Tal vez ustedes aún no estén listos para esto, pero a sus hijos les encantará" (Volver al Futuro)

"Eres un gallina, McFly" (Volver al Futuro 3)

"You talkin´to me?" o "¿Me hablas a mi?" (Taxi Driver)

"E.T., teléfono, mi casa" (E.T el extrarrestre)

"I'll be back" o "Volveré" (Terminator)

"Mamá siempre decía: la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar" (Forrest Gump)

"I see dead people" o "Veo gente muerta" (El sexto sentido)

" Houston, tenemos un problema" (Apolo 13)

"Cortame el parpado" (Rocky)

"Here's johnny o "¡Aquí está Johnny!" (El Resplandor)