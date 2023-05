La franquicia John Wick supera los u$s1.000 millones en la taquilla mundial

Junto con Reeves, JW4 está protagonizada por Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins e Ian McShane. Está dirigida por Chad Stahelski, escrita por Shay Hatten y Michael Finch y basada en personajes creados por Derek Kolstad. Los productores son Basil Iwanyk, Erica Lee y Chad Stahelski.

La plataforma de streaming estadounidense Peacock lanzó un adelanto de The Continental la serie precuela de John Wick.

Si bien el adelanto no reveló mucho en términos de la trama, sí incluyó un primer vistazo a algunos de los actores principales, incluido Colin Woodell como un joven Winston Scott, el gerente del hotel The Continental.

El evento de tres partes explorará el origen detrás de la icónica pieza central del hotel para asesinos del universo de John Wick a través de los ojos y las acciones del joven Winston de Woodell, mientras es arrastrado al Hell-scape de la ciudad de Nueva York de 1970 para enfrentar un pasado que pensó que había dejado atrás. Winston traza un rumbo mortal a través del misterioso inframundo del hotel en un desgarrador intento de apoderarse del hotel donde eventualmente tomará su futuro trono.

