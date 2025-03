La ganadora del Oscar Zoe Saldaña habló sobre las críticas a "Emilia Pérez": "El corazón de esta película no era México"

“Primero que nada, lamento muchísimo que usted y tantos mexicanos se hayan sentido ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Hablamos y venimos de un lugar de amor, y lo mantendré.

No comparto tu opinión. Para mí, el corazón de esta película no era México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre cuatro mujeres, y estas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza.

Estas mujeres siguen siendo mujeres muy universales que luchan todos los días para intentar sobrevivir a la opresión sistémica y tratar de encontrar sus voces más auténticas. Así que lo mantendré, pero también siempre estoy abierta a sentarme con todos mis hermanos y hermanas mexicanos, con amor y respeto, para tener una gran conversación sobre cómo se podría haber hecho mejor. No tengo ningún problema [con eso]. Le doy la bienvenida.

El arte no sigue un manual; lo que sigue el arte es el amor, el corazón y la luz misma. Cuando uno quiere entrar en conversaciones que no necesariamente entiende, una vez que lo hace, trae más voces a la mesa. Creo que eso es lo que hizo Jacques Audiard. Esta película no está basada en la vida real y la haría mil veces si fuera necesario. Esta es una película muy importante y muy hermosa que fue hecha con mucho amor. Sólo puedo hablar de eso porque esa fue mi experiencia.

Por supuesto, la reacción dolió. Haces algo con el corazón completamente abierto y, cuando no es bien recibido, te quedas confundido y preguntándote por qué. Pero una vez que lo exploras y lo procesas, debes tomar una decisión. Y he decidido seguir siempre mi corazón. Sé que soy una persona [amable] y todas las conversaciones que quiero tener en mi arte son sobre la humanidad, no me arrepiento”.