La graciosa película de HBO Max que se convertirá en tu manual para la conquista

Una comedia divertidísima protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek.

La clásica película recientemente incluida en el catálogo de HBO Max. Imagen: HBO Max

HBO Max se ha consolidado como una plataforma de streaming donde los suscriptores pueden encontrar no solo estrenos exclusivos, sino también una cuidada selección de comedias. La variedad de géneros disponibles permite disfrutar desde dramas intensos hasta películas ligeras y divertidas perfectas para escapar de la rutina y reír sin complicaciones.

Entre su catálogo destaca una comedia que combina romance, astucia y muchas risas, ideal para quienes disfrutan del cine ligero con un toque de picardía, y que también puede funcionar como una especie de “manual de conquista” lleno de situaciones absurdas y consejo hilarante. El título de esta película es Cómo ser un Latin Lover.

Cómo ser un Latinlover Eugenio Derbez protagoniza esta divertida comedia, en HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata Cómo ser un Latin Lover, la comedia imperdible de HBO Max Cómo ser un Latin Lover sigue a Máximo, un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida aprovechando su encanto y seduciendo a mujeres mayores y acaudaladas para vivir una vida de lujos sin trabajar. Tras 25 años de matrimonio con una mujer mucho mayor que él, su mundo perfecto se derrumba cuando ella lo deja por un hombre más joven, obligándolo a abandonar la vida de comodidades a la que estaba acostumbrado.

Sin dinero y sin un lugar donde vivir, Máximo se ve forzado a mudarse con su hermana Sara y el hijo de ella, Hugo, con quien no tiene una relación cercana. A partir de ahí se desencadenan una serie de situaciones cómicas en las que Máximo, intentando recuperar su estilo de vida, intenta enseñar a su joven sobrino trucos de seducción mientras él mismo aprende valiosas lecciones sobre la familia, la humildad y lo que realmente importa en la vida.

Esta comedia de enredos y humor ligero combina situaciones absurdas con momentos más emotivos, ofreciendo una mirada divertida sobre las relaciones humanas, el amor y el crecimiento personal, todo con un elenco carismático que potencia cada escena.

Cómo ser un Latin Lover- Tráiler Oficial HBO Max: elenco de Cómo ser un Latin Lover Eugenio Derbez (Máximo)

Salma Hayek (Sara)

Kristen Bell (Cindy)

Rob Lowe (Rick)

Raphael Alejandro (Hugo)