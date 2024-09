La historia de Marcelo Bezina, el "susano" que se negó a formar parte de la nueva temporada de Susana Giménez

Una de las relaciones más estables de la diva se terminó por cuestiones económicas y "marcelito" ya no forma parte del programa de Susana

En su regreso a la TV, muchos esperaban ver nuevamente a Marcelo Bezina , el histórico asistente conocido como el "susano " preferido. Sin embargo, en esta temporada no estará junto a Susana. ¿Qué sucedió para que Bezina decidiera dar un paso al costado?

Marcelo-y-Susana.jpg Marcelito estás ahí, preguntaba Susana en cada temporada de su programa en la televisión

Quién es Marcelo Bezina y por qué decidió no formar parte del nuevo programa de Susana Giménez

Este talentoso asistente trabajó al lado de Susana Giménez durante 15 años, formando parte del equipo desde 2004. En cada emisión, Susana lo llamaba cariñosamente con un "¿Marcelito, estás ahí?", y él siempre respondía con una sonrisa, listo para asistirla en lo que fuera necesario. Sin embargo, tras tantas temporadas juntos, Bezina decidió no formar parte del nuevo programa de la diva, y la razón principal fue económica. Aunque lo llamaron desde la producción, las negociaciones no prosperaron porque la oferta no resultó conveniente para él.