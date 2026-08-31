La historia de Pimpinela llega al cine: un recorrido por la vida de Lucía y Joaquín Galán + Agregar ámbito en









Después de más de 40 años contando historias a través de sus canciones, Pimpinela se prepara para contar su propia historia. Esta vez, en la pantalla grande.

La historia del dúo llegará a la gran pantalla.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos, escenarios alrededor del mundo y canciones icónicas que se convirtieron en parte de la vida de varias generaciones, Lucía y Joaquín Galán abren un nuevo capítulo en la historia de Pimpinela: acaban de firmar el acuerdo que llevará por primera vez su historia al cine.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El acuerdo fue sellado en las oficinas de los hermanos Galán, y da inicio al desarrollo y la preproducción de la película, que comenzará su rodaje durante 2027, estando previsto que llegue a las salas de cine a finales de ese mismo año.

View this post on Instagram El proyecto será producido por FAM Contenidos, junto a Sipur Studios, en coproducción con Costes Music y Loishka. El guión estará a cargo de Mario Segade (Vulnerables, Resistiré, El Puntero, entre muchos otros), uno de los autores más prestigiosos y premiados de la ficción argentina.

La dirección, por su parte, estará en manos de Lorena Muñoz , referente del cine biográfico musical (“Gilda, no me arrepiento de este amor” y “El Potro, lo mejor del amor”). La mirada de Muñoz es la pieza clave para trasladar la historia a la pantalla grande con la calidad cinematográfica y el peso emocional que exige.

Así, el dúo completa un equipo de producción capaz de representar fielmente la esencia y el origen de un fenómeno emocional que nació en Argentina y sigue vigente en todo el mundo.

Pimpinela: La Película “Pimpinela: El origen de la leyenda” contará la historia de Lucía y Joaquín, dos hermanos hijos de inmigrantes que transformaron sus vivencias, sus vínculos y emociones en canciones que terminaron formando parte de la banda sonora de la vida de millones de personas. La película recorrerá los caminos personales y artísticos de la historia que nunca se vio, una historia de lucha y resiliencia familiar, de sueños y música que comenzó mucho antes de los grandes escenarios y que todavía continúa escribiéndose. Mientras tanto, mantienen su agenda en permanente movimiento. Tras el cierre de la exitosa gira “Noticias del Amor” , previsto para el 9 y 18 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, el dúo estrenará en México su próximo espectáculo "Leyendas Tour".

Temas Películas

Música