Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos, escenarios alrededor del mundo y canciones icónicas que se convirtieron en parte de la vida de varias generaciones, Lucía y Joaquín Galán abren un nuevo capítulo en la historia de Pimpinela: acaban de firmar el acuerdo que llevará por primera vez su historia al cine.
La historia de Pimpinela llega al cine: un recorrido por la vida de Lucía y Joaquín Galán
Después de más de 40 años contando historias a través de sus canciones, Pimpinela se prepara para contar su propia historia. Esta vez, en la pantalla grande.
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El acuerdo fue sellado en las oficinas de los hermanos Galán, y da inicio al desarrollo y la preproducción de la película, que comenzará su rodaje durante 2027, estando previsto que llegue a las salas de cine a finales de ese mismo año.
El proyecto será producido por FAM Contenidos, junto a Sipur Studios, en coproducción con Costes Music y Loishka. El guión estará a cargo de Mario Segade (Vulnerables, Resistiré, El Puntero, entre muchos otros), uno de los autores más prestigiosos y premiados de la ficción argentina.
La dirección, por su parte, estará en manos de Lorena Muñoz , referente del cine biográfico musical (“Gilda, no me arrepiento de este amor” y “El Potro, lo mejor del amor”). La mirada de Muñoz es la pieza clave para trasladar la historia a la pantalla grande con la calidad cinematográfica y el peso emocional que exige.
Así, el dúo completa un equipo de producción capaz de representar fielmente la esencia y el origen de un fenómeno emocional que nació en Argentina y sigue vigente en todo el mundo.
Pimpinela: La Película
“Pimpinela: El origen de la leyenda” contará la historia de Lucía y Joaquín, dos hermanos hijos de inmigrantes que transformaron sus vivencias, sus vínculos y emociones en canciones que terminaron formando parte de la banda sonora de la vida de millones de personas.
La película recorrerá los caminos personales y artísticos de la historia que nunca se vio, una historia de lucha y resiliencia familiar, de sueños y música que comenzó mucho antes de los grandes escenarios y que todavía continúa escribiéndose.
Mientras tanto, mantienen su agenda en permanente movimiento. Tras el cierre de la exitosa gira “Noticias del Amor” , previsto para el 9 y 18 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, el dúo estrenará en México su próximo espectáculo "Leyendas Tour".