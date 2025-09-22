Tom Hanks, Meryl Streep, Jennifer Aniston y más celebridades firman una carta abierta en apoyo a Jimmy Kimmel







Una carta abierta de la ACLU apoyando la libertad de expresión y condenando la suspensión de Kimmel cuenta con el apoyo de una larga lista de luminarias de Hollywood.

El programa de Kimmel fue suspendido tras comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk.

Cientos de celebridades de Hollywood han firmado una carta abierta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en ingles) apoyando la libertad de expresión y condenando la suspensión por parte de Disney de Jimmy Kimmel Live!.

La carta afirma que los intentos de presionar a artistas, periodistas y otras personas con represalias por sus discursos "atacan la esencia de lo que significa vivir en un país libre". El mensaje concluye con un llamado a todos los estadounidenses a luchar por defender nuestro derecho a expresarnos libremente.

Algunos de los firmantes incluyen a Jennifer Aniston, Jason Bateman, Robert De Niro, Jane Fonda, Pedro Pascal, Selena Gomez, Tom Hanks , Olivia Rodrigo, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis, Julia Louis-Dreyfus, Maggie Gyllenhaal, Michael Keaton, Regina King, Diego Luna, Lin-Manuel Miranda, Natalie Portman, Maya Rudolph, Martin Short y Kerry Washington.

“Nos encontramos ahora en una era McCarthy moderna, enfrentando precisamente el tipo de censura gubernamental de mano dura que nuestra Constitución legítimamente prohíbe”, dijo Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, organización que organizó la carta. “El silenciamiento de Jimmy Kimmel y la presión ejercida sobre los medios de comunicación mediante demandas y amenazas a sus licencias evocan oscuros recuerdos de la década de 1950. Sin embargo, debemos recordar que el senador McCarthy fue finalmente deshonrado y neutralizado una vez que los estadounidenses se movilizaron y le plantaron cara. Debemos hacer lo mismo hoy porque juntos, nuestras voces son más fuertes y juntos lucharemos para ser escuchados”.

Controversia por la suspensión del programa de Jimmy Kimmel Kimmel fue suspendido tras un comentario viral en su monólogo sobre la reacción de MAGA (Hacer Grande Nueva Generación) ante el asesinato de Charlie Kirk. El presidente de la FCC, Brendan Carr, amenazó con retirarle las licencias de transmisión de sus afiliados si no tomaban medidas contra el presentador. Tras la amenaza de Carr, los propietarios de los afiliados, Nexstar y Sinclair, afirmaron que se apropiarían del programa, lo que llevó a ABC a suspender a Kimmel indefinidamente. La decisión de la FCC y ABC ha sido seguida por una condena generalizada , incluso entre algunos líderes republicanos como el senador de Texas Ted Cruz, y promesas de boicotear a Disney y sus subsidiarias.