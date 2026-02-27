La impactante cifra que se llevará Netflix tras caerse el acuerdo con Warner Bros.

Netflix acaba de abandonar sus intenciones de comprar a Warner Bros. Discovery después de que el gigante de Hollywood recibió lo que denominaron una “oferta superior” de Paramount .

WBD y Netflix anunciaron su acuerdo el 5 de diciembre. Paramount, que había estado persiguiendo a Warner durante meses, lanzó rápidamente una oferta pública de adquisición, que continuó revisando en medio de una serie de rechazos de la compañía dirigida por David Zaslav .

Con la oferta superior, eso cambió. WBD decidió aceptarla y Netflix tuvo cuatro días para igualarla. La plataforma de streaming la rechazó inmediatamente confirmando que no aumentará su oferta.

Cada nueva oferta del director ejecutivo de Paramount, David Ellison , en los últimos meses incluyó concesiones cada vez mayores. La junta directiva de WBD aún debe votar para adoptar el acuerdo de fusión de Paramount, que sin duda se anunciará con bombos y platillos y con todos los detalles financieros. Mientras tanto, esto es lo que se sabe hasta ahora sobre las condiciones de la oferta superior según las dos compañías.

Paramount adquirirá la totalidad de WBD por 31 dólares por acción en efectivo. Su oferta anterior fue de 30 dólares por acción en efectivo, lo que representaba un valor total del capital de 78 000 millones de dólares y un valor empresarial de 108 000 millones de dólares, incluyendo la asunción de la deuda neta y la participación minoritaria. Las nuevas valoraciones serán más altas, pero no se sabe con certeza cuál será su valor hasta que se firme el acuerdo.

La declaración de Netflix tras confirmar que no aumentará su oferta por Warner Bros.

"La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance.

Warner Bros. es una organización de clase mundial, y queremos agradecer a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer y la Junta de WBD por llevar a cabo un proceso justo y riguroso. Creemos que habríamos sido fuertes administradores de las marcas icónicas de Warner Bros., y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en los EE. UU. Pero esta transacción siempre fue un 'buen tener' al precio correcto, no un 'imprescindible' a cualquier precio.

El negocio de Netflix es saludable, sólido y crece orgánicamente, impulsado por nuestra programación y el mejor servicio de streaming de su clase. Este año, invertiremos aproximadamente u$s20 mil millones en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. En consonancia con nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones.

Seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante más de 20 años como empresa pública: deleitar a nuestros socios, impulsar el crecimiento rentable de nuestro negocio e impulsar el valor a largo plazo para nuestros accionistas."