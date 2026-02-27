Netflix se bajó de la compra de Warner Bros. y todos los caminos conducen a Paramount

La decisión se produce horas después de que Warner Bros. Discovery dijera que determinó que la última oferta que recibió de Paramount era superior al acuerdo firmado con el gigante del streaming.

Netflix confirmó que no aumentará su oferta por Warner Bros. para igualar la oferta rival de Paramount , una noticia pone fin a varios días de acción en torno a la guerra de ofertas.

La decisión se produce horas después de que Warner Bros. Discovery dijera que determinó que la última oferta que recibió de Paramount era superior al acuerdo de 82.700 millones de dólares que firmó con Netflix el 5 de diciembre.

Netflix aún tenía cuatro días hábiles para igualar la oferta de Paramount, pero decidió: ¿para qué esperar? Los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters , lamentablemente, descartaron la posibilidad de la oferta, declarando: "Siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo". Tras confirmarse la noticia las acciones del gigante del streaming subieron un 10%.

La situación comenzó hace seis meses, Paramount fue la primera en intervenir, ya que el director ejecutivo David Ellison puso la mira en Warner Bros. Discovery casi inmediatamente después de cerrar la fusión Skydance-Paramount en agosto. Empezó a hacer ofertas rápidas, todas rechazadas, lo que presionó a la junta directiva de WBD para que iniciara un proceso de subasta formal que resultó en cuatro ofertas: de Paramount , Netflix , Comcast y un postor misterioso nunca especificado.

WBD cerró un acuerdo para vender los activos de streaming y estudio de Warner Bros. a Netflix, un cambio importante para la plataforma de streaming que suele crecer orgánicamente. Paramount lanzó una oferta pública de adquisición hostil, amenazó con una disputa por poderes y la situación se complicó. Mejoró su oferta varias veces , pero WBD la rechazó continuamente hasta esta semana. Un período de negociación de siete días culminó con una nueva oferta que Warner consideró superior al acuerdo con Netflix.

Paramount elevó el precio de su oferta a 31 dólares por acción en efectivo, desde 30 dólares, pero también abordó otras preocupaciones planteadas por el WBD, como las relacionadas con las garantías de financiación. Ambas partes están trabajando ahora en el texto de un acuerdo final, que necesitaría la aprobación de los accionistas del WBD y la autorización de los reguladores de Estados Unidos y otros territorios. Mientras tanto, Netflix saldrá de escena con una tarifa de terminación de 2.800 millones de dólares por el acuerdo firmado con WBD, la cuál debe ser pagada por Paramount.

La declaración de Netflix tras confirmar que no aumentará su oferta por Warner Bros.

"La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance.

Warner Bros. es una organización de clase mundial, y queremos agradecer a David Zaslav, Gunnar Wiedenfels, Bruce Campbell, Brad Singer y la Junta de WBD por llevar a cabo un proceso justo y riguroso. Creemos que habríamos sido fuertes administradores de las marcas icónicas de Warner Bros., y que nuestro acuerdo habría fortalecido la industria del entretenimiento y preservado y creado más empleos de producción en los EE. UU. Pero esta transacción siempre fue un 'buen tener' al precio correcto, no un 'imprescindible' a cualquier precio.

El negocio de Netflix es saludable, sólido y crece orgánicamente, impulsado por nuestra programación y el mejor servicio de streaming de su clase. Este año, invertiremos aproximadamente u$s20 mil millones en películas y series de calidad y ampliaremos nuestra oferta de entretenimiento. En consonancia con nuestra política de asignación de capital, también reanudaremos nuestro programa de recompra de acciones.

Seguiremos haciendo lo que hemos hecho durante más de 20 años como empresa pública: deleitar a nuestros socios, impulsar el crecimiento rentable de nuestro negocio e impulsar el valor a largo plazo para nuestros accionistas."