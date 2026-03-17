La imperdible serie de Prime Video sobre un policía que intenta atrapar a un asesino serial de influencers + Seguir en









Llegó la segunda temporada de una satírica historia donde el drama y la investigación pasan a segundo plano.

La divertida comedia ya tiene segunda temporada en Prime Video. Imagen: Prime Video

Dentro del amplio catálogo de Prime Video, cada vez son más las producciones latinoamericanas que logran destacarse por su originalidad y su capacidad de conectar con el público. En los últimos meses, la plataforma viene apostando fuerte por contenidos de comedia con identidad propia y tramas fuera de lo convencional.

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Entre esas incorporaciones recientes aparece una serie que rápidamente llamó la atención por su propuesta tan absurda como entretenida, combinando humor, crítica social y una historia policial completamente distinta a lo habitual dentro del género. Se trata de Harina, una producción mexicana que mezcla el caos de una investigación criminal con una mirada satírica sobre el mundo de las redes sociales y la cultura de los influencers.

Harina Las historias de estos policías que investigan el narcotráfico te sacarán risas, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Harina, la serie que llegó a Prime Video La historia sigue al teniente Harina y a su compañera, la oficial Ramírez, dos policías muy particulares que deben enfrentarse a un caso tan extraño como peligroso: capturar a un asesino serial conocido como “El Cancelador”. Este criminal tiene un objetivo claro: eliminar a influencers y figuras del mundo digital, convirtiendo cada crimen en una especie de “castigo” hacia la cultura de internet.

En ese contexto, la serie combina situaciones absurdas, humor negro y una fuerte crítica a la obsesión por la fama y la viralidad. A lo largo de los episodios, la dupla policial se ve envuelta en investigaciones caóticas y desopilantes, donde la torpeza del protagonista y lo ridículo de las situaciones terminan siendo el corazón de una comedia que no da respiro.

Harina Con situaciones insólitas, esta serie es entretenida y divertida, ideal para maratonear, en Prime Video. Imagen: Prime Video A medida que avanza la investigación, el teniente Harina y la oficial Ramírez se ven envueltos en una serie de situaciones cada vez más absurdas, donde los errores, los malentendidos y la falta de profesionalismo complican aún más la captura del asesino. La dupla deberá lidiar no solo con el peligro del criminal, sino también con su propia torpeza, lo que convierte cada operativo en un verdadero caos lleno de humor.

Prime Video: tráiler de Harina Embed - Harina, El Teniente Vs El Cancelador – Tráiler oficial | Amazon Prime Video. Prime Video: elenco de Harina Guillermo Villegas (Teniente Edson Prieto)

Verónica Bravo (Oficial Ramírez)

Luis Fernando Peña (Teniente Martín Trujillo)

Dagoberto Gama (Comandante Miguel Pizarro)

Gerardo Taracena (Ramos)