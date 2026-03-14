Cada vez más espectadores buscan series directas y Prime Video lo sabe. En un contexto donde abundan las plataformas y las opciones para ver, cuesta engancharse con historias demasiado lentas o con temporadas interminables que requieren semanas de atención.
Las 3 series cortas de Prime Video que son perfectas para maratonear durante el fin de semana
Si te cuesta engancharte con algo para ver, estas opciones son ideales: intensas y atrapantes desde el principio.
Por eso, las producciones cortas ganaron terreno en los últimos años. Miniseries o ficciones con pocos capítulos permiten disfrutar una historia intensa, bien desarrollada y sin la necesidad de invertir demasiado tiempo.
En ese contexto, el catálogo de Amazon Prime Video ofrece varias opciones ideales para un maratón de fin de semana. Entre ellas se destacan Expatriadas, Reina Roja y Las brujas de Mayfair, tres series que combinan drama, misterio y suspenso con historias atrapantes.
Expatriadas
Esta es una miniserie dramática ambientada en Hong Kong que explora la vida de varias mujeres expatriadas cuyas historias se cruzan a partir de una tragedia inesperada. La trama gira alrededor de Margaret, una mujer estadounidense cuya vida cambia por completo cuando su hijo desaparece misteriosamente, un hecho que impacta también en las vidas de otras familias que viven en la ciudad.
A lo largo de la historia, la serie profundiza en temas como el duelo, la culpa, la maternidad y las tensiones culturales entre quienes viven lejos de su país de origen. La narrativa se centra en los vínculos entre sus protagonistas y cómo cada una enfrenta las consecuencias del hecho que las une.
La ficción cuenta con una sola temporada compuesta por 6 episodios. Cinco de ellos duran alrededor de 53 minutos, mientras que el último capítulo tiene una duración aproximada de 96 minutos.
El elenco principal incluye a Nicole Kidman como Margaret Woo, Sarayu Blue como Hilary Starr, Ji-young Yoo como Mercy Cho, Brian Tee como Clarke Woo y Jack Huston como David Starr.
Reina Roja
Reina Roja es un thriller policial español basado en la exitosa novela del escritor Juan Gómez-Jurado. La historia sigue a Antonia Scott, considerada la persona más inteligente del mundo, quien formó parte de un proyecto policial secreto llamado “Reina Roja”.
Tras una tragedia personal, Antonia se aleja del programa, pero es reclutada nuevamente cuando ocurre un brutal asesinato y un secuestro que ponen en marcha una compleja investigación. Para resolver el caso contará con la ayuda de Jon Gutiérrez, un policía con problemas dentro del cuerpo. La serie tiene una temporada de 7 capítulos con una duración aproximada de entre 50 y 55 minutos cada uno.
El reparto incluye a Vicky Luengo como Antonia Scott, Hovik Keuchkerian como Jon Gutiérrez, Àlex Brendemühl como Mentor, Nacho Fresneda como Ezequiel y Celia Freijeiro como Carla Ortiz.
Las brujas de Mayfair
Las brujas de Mayfair es una serie de drama sobrenatural basada en la saga literaria de Anne Rice. La historia sigue a Rowan Fielding, una joven neurocirujana que descubre que pertenece a una antigua familia de brujas con poderes extraordinarios.
A medida que Rowan intenta comprender su herencia y controlar sus habilidades, también debe enfrentarse a una misteriosa presencia vinculada a su linaje que amenaza con cambiar su vida para siempre. La trama combina elementos de terror, misterio y drama familiar. La ficción cuenta actualmente con 1 temporada de 8 episodios, con capítulos que rondan los 50 minutos de duración.
El elenco principal está integrado por Alexandra Daddario como Rowan Fielding, Jack Huston como Lasher, Tongayi Chirisa como Ciprien Grieve, Harry Hamlin como Cortland Mayfair y Beth Grant como Carlotta Mayfair.
