La industria de la música latina generó ingresos por más u$s1.000 millones en EEUU durante 2025 + Seguir en









Este segmento genera ahora el 8,8% de los ingresos totales de la música grabada en EEUU, otro récord histórico.

El show de Bad Bunny en el Super Bowl demostró el peso de la música latina en EEUU.

Los ingresos de la industria de la música latina en Estados Unidos han aumentado drásticamente en la última década, alcanzando los u$s1.000 millones el año pasado, según el informe de la RIAA (Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos).

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Los ingresos totales de la música grabada en Estados Unidos en 2025 fueron de u$s11.500 millones. Según las nuevas cifras, este segmento genera ahora el 8,8% de los ingresos totales de la música grabada en EEUU, otro récord histórico.

El notable crecimiento queda demostrado teniendo en cuenta que en 2015, los ingresos de la música latina en EEUU ascendieron a u$s140 millones.

De dónde provienen los mayores ingresos de la música latina en Estados Unidos La mayor parte de esos ingresos, alrededor del 55%, provino del streaming de pago (suscripción), y los ingresos totales por streaming representaron un impresionante 98% de los ingresos totales. Estas cifras también ilustran, por si no quedaba claro, el dominio absoluto del streaming en la escucha de música: en 2015, el streaming representó aproximadamente el 78% de los ingresos de la música latina en Estados Unidos.

Los informes anteriores de la RIAA sobre los ingresos de la música latina parecían haber presentado cifras mucho más elevadas: u$s1.400 millones en 2024, por ejemplo. Sin embargo, el informe actual muestra que en 2024 se generaron u$s969 millones; la discrepancia se debe a un nuevo estándar de presentación de informes adoptado por la RIAA, que anteriormente se basaba en estimaciones de ventas minoristas. El año pasado, este estándar cambió a cifras de ventas mayoristas, un cambio destinado a "alinearnos con los parámetros internacionales y permitir comparaciones entre mercados más consistentes que resalten el flujo real de dinero hacia el ecosistema creativo", según un comunicado de la RIAA.

“El informe de hoy subraya la fortaleza de la música latina”, afirma Rafael Fernández Jr., vicepresidente sénior de Políticas Públicas Estatales y Música Latina de la RIAA, en un comunicado. “Con un alcance global cada vez mayor y nuevas vías que conectan a artistas y fans, este sector sigue cosechando éxitos a medida que las discográficas trabajan para expandir el mercado con nuevas e innovadoras alianzas y oportunidades”.