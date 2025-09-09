Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres: el anuncio de la actriz confirmando su embarazo

La actriz reconocida por su papel de Tokio en la serie española "La casa de papel" confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

Úrsula Corberó y el Chino Darín serán padres, la actriz reconocida por su papel de Tokio en "La casa de papel" confirmó la feliz noticia.

A través de sus redes sociales la actriz española de 36 años publicó una imagen luciendo su panza junto a la frase "Esto no es IA" .

Luego de que Úrsula anunciara su embarazo a través de su cuenta oficial de Instagram, el Chino reposteó la publicación en sus stories de Instagram.

“Esto”, escribió en sus historias acompañando la postal de su pareja embarazada junto al posteo. “Y esto” sumó junto a emojis de corazones, una carita enamorada y una con expresión de locura.

Cómo nació la historia de amor entre el Chino Darín y Úrsula Corberó

Úrsula Corberó y el Chino Darín se conocieron en el rodaje de la serie La embajada. Pasó en 2016 y, no se sabe precisamente en qué fecha se dio la chispa, ella terminó confirmando su relación a finales de ese mismo año.

Las primeras fotos de la pareja se hicieron públicas en febrero del 2016 cuando los paparazzis los tomaron besándose en las calles de Madrid. Desde entonces, comparten viajes, convivencia en la ciudad natal de Úrsula y mucho más.

Durante la entrega de los Premios Platinos 2022 el actor protagonizó un romántico momento cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de España y sin dudar respondió: "Mi mujer". Luego, al ser consultado por lo que más le gustaba de ella y cómo la definiría, lanzó: "No puedo definirla. Si la defino, la limito".