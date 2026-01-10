La mejor serie de 2025 arrasa en HBO Max con una segunda temporada que promete + Seguir en









Después de su rotundo éxito, la producción sorprendió a todos sus fans anunciando la continuación antes de lo esperado.

La segunda temporada de esta increíble serie ya llegó a HBO Max. Freepik

Durante 2025, una serie dramática de HBO Max logró destacarse por encima del resto y convertirse en uno de los mayores éxitos del streaming, combinando una historia intensa, actuaciones sólidas y un formato narrativo innovador. El impacto fue tal que no solo conquistó a la crítica especializada, sino también al público, posicionándose como una de las series más vistas del año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ese fenómeno llevó a la plataforma a apostar fuerte por su continuidad y a lanzar una nueva temporada que ya genera grandes expectativas entre los espectadores. Así, HBO Max refuerza su catálogo con el regreso de The Pitt, considerada por muchos como la mejor serie dramática de 2025.

The Pitt Terminó la corta espera para continuar con esta increíble historia que gustó a todos en 2025. Imagen: HBO Max De qué trata The Pitt, la exitosa serie que estrenó la segunda temporada The Pitt está ambientada en el área de urgencias de un hospital de Pittsburgh y sigue, en tiempo casi real, el trabajo de un equipo médico sometido a una presión constante. Cada episodio refleja decisiones límite, emergencias extremas y el desgaste emocional que atraviesan médicos y enfermeros durante largas jornadas laborales.

En el centro de la historia se encuentra el Dr. Michael “Robby” Robinavitch, un profesional experimentado que debe liderar al equipo mientras enfrenta conflictos éticos, tensiones internas y situaciones que ponen en juego la vida de los pacientes. La serie se destaca por su realismo y por mostrar el costado humano detrás de la medicina de urgencias.

La segunda temporada retoma ese enfoque intenso y se sitúa meses después de los hechos iniciales, planteando nuevos desafíos personales y profesionales para los protagonistas, en un contexto aún más exigente y cargado de dramatismo.

HBO Max: tráiler de The Pitt Embed - THE PITT Tráiler Español Latino Subtitulado (2025) Noah Wyle HBO Max: elenco de The Pitt Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch)

Katherine LaNasa (Dana Evans)

Patrick Ball (Dr. Frank Langdon)

Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan)

Irene Choi (Joy Kwon)