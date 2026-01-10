El profesor que se convirtió en asesino: la imperdible comedia de HBO Max que está basada en una historia real + Seguir en









En HBO Max aparece una de esas películas que combinan humor y riesgo: un agente encubierto inventa identidades y todo se complica.

La historia real que inspira esta comedia se filtra de a poco y convierte a HBO Max en una parada obligada para fanáticos de películas con doble cara. Foto: HBO Max

Las plataformas se llenan de historias reales reversionadas en clave de humor, y eso empuja a mirar ciertas películas. En ese mapa, HBO Max tienta con una comedia donde un tipo común juega a ser sicario, y la risa convive con el suspenso.

En Cómplices del engaño, el tono va y vuelve entre el romance, la acción y el engaño. Con un protagonista que cambia de piel como si fuera un actor de método, la trama se apoya en una premisa simple: cuando una tapada se vuelve rutina, el riesgo no tarda en aparecer.

a335eb1a8185ac0f87f92b8c87b61e75 Disfraces, acentos y una misión que sale del libreto: la película suma intriga sin perder ligereza, y se mete en el catálogo de HBO Max. Foto HBO MAX De qué trata Cómplices del engaño, la película que sumó HBO Max La historia sigue a Gary Johnson, un investigador de la oficina del fiscal de distrito que termina metido en operativos poco convencionales: se hace pasar por asesino a sueldo para atrapar a quienes quieren contratar uno. En el medio, arma identidades falsas con disfraces, acentos y gestos, y convierte cada encuentro en una escena donde nunca sabés si el otro compra la actuación.

El protocolo se rompe cuando aparece Madison: una mujer desesperada que busca escapar de una relación violenta. En vez de seguir la línea fría del operativo, Gary se involucra más de la cuenta y el “trabajo” empieza a mezclarse con deseo y complicidad. Ahí nace el corazón de la comedia: la tensión entre lo que él finge ser y lo que, de golpe, empieza a querer.

Detrás del gancho hay una base real. La película se inspira en un caso que se contó en Texas Monthly a comienzos de los 2000, a partir del trabajo del periodista Skip Hollandsworth. El verdadero Gary colaboró con la policía de Houston durante las décadas de 1980 y 1990 haciéndose pasar por sicario en operativos encubiertos, aunque el costado romántico no aparece respaldado en la historia original.

Adria Arjona (Maddy Masters)

Retta (Claudette)

Austin Amelio (Jasper)