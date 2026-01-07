La espera del publico argentino y latinoamericano por la llegada de la serie Heated Rivalry parece estar llegando a su fin. En las últimas horas, se confirmó que pronto estará disponible en HBO Max.
HBO Max confirmó la fecha de estreno de la serie "Heated Rivalry" en Argentina: cuándo estará disponible
En Argentina y América Latina ya cuenta con una base sólida de seguidores que siguen la serie a través de redes sociales, clips virales y comunidades online, a la espera de su estreno.
A través sus redes sociales HBO Max compartió el siguiente mensaje: "¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max". De esta forma quedó confirmado que la serie llega el mes que viene a la plataforma de streaming.
De qué trata Heated Rivalry
Heated Rivalry está basada en la exitosa novela homónima de Rachel Reid, parte de la saga Game Changers, y narra la intensa relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos figuras del hockey profesional cuya rivalidad dentro del hielo contrasta con una historia de amor secreta, apasionada y cargada de tensión emocional.
La primera temporada se emitió originalmente en Canadá a través de Crave, donde rompió récords de audiencia y se convirtió en la serie más vista en la historia de la plataforma. Luego, su desembarco en HBO Max en otros mercados impulsó su viralización global y la consolidó como uno de los títulos más comentados del año.
Elenco de Heated Rivalry
- Hudson Williams como Shane Hollander, el delantero estrella cuya carrera está marcada por la presión mediática.
- Conor Storrie como Ilya Markovic, el talentoso jugador europeo cuya frialdad en la pista contrasta con su vida privada.
- François Arnaud como Scott Hunter.
- Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.
- Sophie Nélisse como Rose Landry.
