HBO Max confirmó la fecha de estreno de la serie "Heated Rivalry" en Argentina: cuándo estará disponible

En Argentina y América Latina ya cuenta con una base sólida de seguidores que siguen la serie a través de redes sociales, clips virales y comunidades online, a la espera de su estreno.

La serie furor llega a latinoamerica.

La espera del publico argentino y latinoamericano por la llegada de la serie Heated Rivalry parece estar llegando a su fin. En las últimas horas, se confirmó que pronto estará disponible en HBO Max.

A través sus redes sociales HBO Max compartió el siguiente mensaje: "¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max". De esta forma quedó confirmado que la serie llega el mes que viene a la plataforma de streaming.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StreamMaxLA/status/2008916351566397459&partner=&hide_thread=false ¿Escuché que por aquí les gusta el hockey? #HeatedRivalry llega en febrero a HBO Max. pic.twitter.com/MA2qh8jiJp — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) January 7, 2026 De qué trata Heated Rivalry Heated Rivalry está basada en la exitosa novela homónima de Rachel Reid, parte de la saga Game Changers, y narra la intensa relación entre Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos figuras del hockey profesional cuya rivalidad dentro del hielo contrasta con una historia de amor secreta, apasionada y cargada de tensión emocional.

La primera temporada se emitió originalmente en Canadá a través de Crave, donde rompió récords de audiencia y se convirtió en la serie más vista en la historia de la plataforma. Luego, su desembarco en HBO Max en otros mercados impulsó su viralización global y la consolidó como uno de los títulos más comentados del año.

Elenco de Heated Rivalry

Hudson Williams como Shane Hollander, el delantero estrella cuya carrera está marcada por la presión mediática.

como Shane Hollander, el delantero estrella cuya carrera está marcada por la presión mediática. Conor Storrie como Ilya Markovic, el talentoso jugador europeo cuya frialdad en la pista contrasta con su vida privada.

como Ilya Markovic, el talentoso jugador europeo cuya frialdad en la pista contrasta con su vida privada. François Arnaud como Scott Hunter.

como Scott Hunter. Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.

