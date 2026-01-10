No es IT: la nueva película de HBO Max sobre un terrorífico payaso que no te podés perder + Seguir en









Si bien es una temática ya explorada, este filme consigue dar en la tecla y causa terror en quienes deciden aventurarse a verla.

Este film de terror ha logrado asustas a sus espectadores. HBO Max

Los payasos suelen generar miedo en muchas personas y gran parte de esa sensación se potenció con el impacto cultural de IT. La obra logró transformar a un personaje asociado a lo infantil en una figura aterradora, un recurso que HBO Max decidió retomar al sumar a su catálogo una película con una premisa similar.

Lejos de ser una copia del universo creado por Stephen King, la propuesta apuesta por una identidad propia que busca incomodar y generar tensión constante. Aunque recibió críticas negativas en internet, varios espectadores coinciden en que cumple con su objetivo principal: inquietar de principio a fin.

El payaso del maizal HBO Max Lejos de parecerse al personaje de Stephen King, la sed de venganza de este villano logra aterrar al público. HBO Max De qué trata El payaso del maizal, lo nuevo de HBO Max La historia se centra en Quinn Maybrook y su padre, quienes deciden dejar atrás la ciudad donde vivieron tras la muerte de su madre. En busca de un nuevo comienzo, se mudan a Kettle Spring, un pequeño pueblo rodeado de extensos campos de maíz, con la esperanza de recuperar la tranquilidad perdida.

Sin embargo, la calma dura poco. Al llegar, descubren un clima hostil marcado por un antiguo incendio que destruyó la principal fuente de trabajo del lugar y profundizó la grieta entre adultos y jóvenes. De ese resentimiento surge Frendo, la antigua mascota de la fábrica incendiada, un payaso que reaparece entre los maizales con una violenta sed de venganza.

HBO Max: tráiler de El payaso del maizal Embed - EL PAYASO DEL MAIZAL Tráiler Español Latino (2025) Horror HBO Max: elenco de El payaso del maizal Kevin Durand

Will Sasso

Katie Douglas

Aaron Abrams

Carson MacCormac

Verity Marks