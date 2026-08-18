La mejor serie de espías de la actualidad presentó el tráiler de su sexta temporada + Agregar ámbito en









Adaptada de la novela de Mick Herron, "Joe Country" de la saga "Slough House", la sexta temporada, de seis episodios llega en septiembre a Apple TV.

Jack Lowden y Gary Oldman protagonizan la serie.

Apple TV presentó el primer tráiler oficial de la sexta temporada de la serie Slow Horses. En Slow Horses, Gary Oldman interpreta a Jackson Lamb, un líder brillante pero cascarrabias de espías disfuncionales que han cometido errores que han puesto fin a sus carreras y acaban en una unidad del MI5 conocida como Slough House, un vertedero para ineptos.

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La temporada se estrena el 16 de septiembre, poco menos de un año después del debut de la quinta temporada, que obtuvo nueve nominaciones a los premios Emmy en horario estelar.

Tráiler de la nueva temporada de Slow Horses El tráiler del thriller de espías con toques de humor negro de Apple TV muestra al equipo de Jackson Lamb (Oldman) involucrado en el fatal y arriesgado juego de represalias y venganza de Diana Taverner (Kristin Scott Thomas).

“No puedo insistir lo suficiente en esto: Manténganse a oscuras, ¿de acuerdo? Nada de teléfonos”, grita. Acto seguido, un corte brusco muestra al hacker informático Roddy Ho (Christopher Chang) llamando a Lamb por celular. “¿Qué es lo que no entiendes sobre estar a oscuras?”, grita Lamb.

El tráiler también nos depara otra gran sorpresa: el regreso de Olivia Cooke como la agente del MI5 desaparecida Sid Baker, a quien vemos esperando a River en lo alto de una escalera. "Hola, River", dice con una sonrisa pícara mientras River Cartwright, interpretado por Jack Lowden, se detiene en seco. La última vez que vimos a Sid fue al final de la primera temporada.

Adaptada de la novela de Mick Herron, "Joe Country" de la saga "Slough House", la sexta temporada, de seis episodios, también contará con la participación de actores como Saskia Reeves, Aimee-Ffion Edwards, Rosalind Eleazar, Joanna Scanlan, Samuel West, Ruth Bradley, Tom Brooke, Jonathan Pryce, Hugo Weaving y el recién llegado Lenny Rush. See-Saw Films produce la serie para Apple TV, con Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Adam Randall, Gail Mutrux, Douglas Urbanski y Oldman como productores ejecutivos. La coproductora ejecutiva Gaby Chiappe ha adaptado la temporada, y Adam Randall regresa como director.

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