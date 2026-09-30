Ni 'The Wire' ni 'Los Soprano': más de 500 expertos eligen la mejor serie del siglo XXI

Actores, guionistas y productores participaron de una encuesta del diario estadounidense que reunió las producciones más destacadas estrenadas desde el año 2000.

Actores, guionistas y productores participaron de una convocatoria vinculada con la historia reciente de la pantalla chica.

Hay rankings que generan debate apenas aparecen y otros que directamente obligan a revisar la lista de pendientes. Esta vez, una de las publicaciones más influyentes de Estados Unidos reunió a cientos de profesionales de la televisión para elegir las series más destacadas de las últimas décadas.

El resultado dejó algunas sorpresas, varias ausencias inevitables y un primer puesto que probablemente no resulte extraño para quienes siguieron la llamada edad dorada de la televisión. Entre las candidatas quedaron dramas, comedias, producciones británicas y grandes fenómenos internacionales. Pero la que más destacó fue Breaking Bad .

Para confeccionar su lista de las 100 mejores series del siglo XXI, The New York Times consultó a más de 500 profesionales de la televisión . Entre los participantes aparecieron figuras como Elisabeth Moss, Bryan Cranston, Giancarlo Esposito, Jason Bateman, Paul Giamatti, Kathy Bates y Matthew Weiner, además de distintos creadores y responsables de series.

Cada participante podía seleccionar hasta 10 producciones que considerara entre las mejores estrenadas desde comienzos de 2000 . Luego, el diario combinó esos votos con enfrentamientos entre pares de títulos seleccionados al azar para establecer el orden definitivo.

El recorte temporal también explica una de las grandes ausencias. The Sopranos , considerada una de las producciones televisivas fundamentales de las últimas décadas , quedó fuera porque su estreno ocurrió en 1999 , un año antes del límite establecido por el diario.

La lista, además, no se restringió a un único género. El ranking incluyó dramas, comedias, producciones de ciencia ficción, reality shows y otras variantes televisivas. Así, junto con títulos como Mad Men o Succession, aparecen propuestas muy diferentes entre sí.

Por qué 'Breaking Bad' superó a sus rivales históricas

La serie creada por Vince Gilligan terminó en el primer puesto de la encuesta. Emitida originalmente entre 2008 y 2013, cuenta la transformación de Walter White, un profesor de química interpretado por Bryan Cranston que, tras recibir un diagnóstico de cáncer, comienza a fabricar y vender metanfetamina junto con su exalumno Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul.

El recorrido de White es uno de los elementos centrales de la producción: lo que comienza como una decisión vinculada con el futuro económico de su familia se convierte progresivamente en una historia sobre poder, ambición y transformación personal.

Las grandes producciones televisivas construyeron personajes que quedaron en la memoria de distintas generaciones. Netflix

La serie quedó por delante de The Wire, que ocupó el segundo lugar, y Mad Men, ubicada tercera. El cuarto puesto fue para Succession, mientras que Fleabag completó el top cinco. También aparecen Game of Thrones, Veep, 30 Rock, Curb Your Enthusiasm y Atlanta para completar los diez primeros lugares.

Además, Better Call Saul, el spin-off y precuela relacionada con el universo de Breaking Bad, quedó en el puesto 27. La producción protagonizada por Bob Odenkirk quedó detrás de títulos como Black Mirror, Chernobyl y The Office estadounidense.

Dónde y cómo ver Breaking Bad

Breaking Bad está compuesta por cinco temporadas y 62 episodios, una cantidad que permite seguir la evolución de sus personajes durante un arco narrativo completo. La serie fue creada por Vince Gilligan y tiene como protagonistas principales a Bryan Cranston, Aaron Paul y Anna Gunn. También forman parte del elenco Dean Norris, Bob Odenkirk, Jonathan Banks y Giancarlo Esposito.

En cuanto al streaming, hay una particularidad para los espectadores argentinos. Breaking Bad se puede ver desde Netflix. Para quienes ya conocen la historia, también existe Better Call Saul, que funciona como precuela y expande el universo creado por Gilligan. Sin embargo, su posición en el ranking del Times fue considerablemente más baja que la de su serie de origen.

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