Paramount+ presentó el tráiler de la nueva temporada de "Dexter: Resurrección"

La nueva temporada llega el 30 de octubre.

La historia del justiciero más querido de Estados Unidos continúa mientras Paramount+ presenta el tráiler y el key art de la segunda temporada de la serie original de Showtime Dexter: Resurrección, protagonizada por el ganador del SAG Award y del Golden Globe, Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under). La nueva temporada llega a Paramount+ el 30 de octubre.

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Junto a Hall, la serie cuenta con los miembros del elenco que regresan Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington y James Remar.

De qué trata la nueva temporada de Dexter: Resurreción Del showrunner y productor ejecutivo nominado al Emmy Clyde Phillips, la nueva temporada de Dexter: Resurrection encuentra a Dexter Morgan (Hall) atrapado entre dos asesinos: uno con décadas de renombre y toda una vida de asesinatos a sus espaldas, y el otro un joven rostro que aterroriza Nueva York de maneras que nadie vio antes. Mientras tanto, Dexter se enfrenta a un nuevo e inesperado enemigo: una crisis de la mediana edad. Harrison (Jack Alcott) continúa con su propia búsqueda de justicia mientras padre e hijo enfrentan su capítulo más oscuro hasta ahora.

Dan Stevens, el ganador del Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson y el ganador del Emmy, Olivier y Golden Globe Brian Cox se incorporan a esta temporada en papeles regulares de la serie. Krysten Ritter también regresa en un papel especial y Gabriel Luna se incorpora como estrella invitada esta temporada.

De Paramount Television Studios y Counterpart Studios, Dexter: Resurrección cuenta con la producción ejecutiva del nominado al Emmy Clyde Phillips, quien también se desempeña como showrunner, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez y Lilly Burns. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a John Goldwyn y Sara Colleton, junto con Veronica West, Kirsa Rein, y Tanner Bean & Katrina Mathewson.

La primera temporada de Dexter: Resurrección está disponible para ver completa en Paramount+. Dexter: Final Cut, el after show oficial de Dexter: Resurrección, regresa al canal oficial de YouTube de Dexter, estrenando el 31 de octubre a las 9 a. m. PT / 12 p. m. ET, con nuevos episodios cada sábado. Jamie Chung (Dexter: New Blood) regresa como conductora y esta temporada estará acompañada por invitados increíbles como Scott Reynolds, Desmond Harrington, Gabriel Luna, Jack Dylan Grazer, Marcos Siega, Jack Alcott y más. Jamie y sus invitados analizarán cada episodio y revelarán historias exclusivas detrás de cámaras de la serie. Dexter: Resurrección regresa a Paramount+ el 30 de octubre.

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