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1 de octubre 2026 - 16:15

Paramount+ presentó el tráiler de la nueva temporada de "Dexter: Resurrección"

La serie protagonizada por Michael C. Hall regresa en octubre para su segunda temporada.

La nueva temporada llega el 30 de octubre.

La nueva temporada llega el 30 de octubre.

La historia del justiciero más querido de Estados Unidos continúa mientras Paramount+ presenta el tráiler y el key art de la segunda temporada de la serie original de Showtime Dexter: Resurrección, protagonizada por el ganador del SAG Award y del Golden Globe, Michael C. Hall (Dexter, Six Feet Under). La nueva temporada llega a Paramount+ el 30 de octubre.

Junto a Hall, la serie cuenta con los miembros del elenco que regresan Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington y James Remar.

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De qué trata la nueva temporada de Dexter: Resurreción

Del showrunner y productor ejecutivo nominado al Emmy Clyde Phillips, la nueva temporada de Dexter: Resurrection encuentra a Dexter Morgan (Hall) atrapado entre dos asesinos: uno con décadas de renombre y toda una vida de asesinatos a sus espaldas, y el otro un joven rostro que aterroriza Nueva York de maneras que nadie vio antes. Mientras tanto, Dexter se enfrenta a un nuevo e inesperado enemigo: una crisis de la mediana edad. Harrison (Jack Alcott) continúa con su propia búsqueda de justicia mientras padre e hijo enfrentan su capítulo más oscuro hasta ahora.

Dan Stevens, el ganador del Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson y el ganador del Emmy, Olivier y Golden Globe Brian Cox se incorporan a esta temporada en papeles regulares de la serie. Krysten Ritter también regresa en un papel especial y Gabriel Luna se incorpora como estrella invitada esta temporada.

De Paramount Television Studios y Counterpart Studios, Dexter: Resurrección cuenta con la producción ejecutiva del nominado al Emmy Clyde Phillips, quien también se desempeña como showrunner, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez y Lilly Burns. Los productores ejecutivos adicionales incluyen a John Goldwyn y Sara Colleton, junto con Veronica West, Kirsa Rein, y Tanner Bean & Katrina Mathewson.

La primera temporada de Dexter: Resurrección está disponible para ver completa en Paramount+.

Dexter: Final Cut, el after show oficial de Dexter: Resurrección, regresa al canal oficial de YouTube de Dexter, estrenando el 31 de octubre a las 9 a. m. PT / 12 p. m. ET, con nuevos episodios cada sábado. Jamie Chung (Dexter: New Blood) regresa como conductora y esta temporada estará acompañada por invitados increíbles como Scott Reynolds, Desmond Harrington, Gabriel Luna, Jack Dylan Grazer, Marcos Siega, Jack Alcott y más. Jamie y sus invitados analizarán cada episodio y revelarán historias exclusivas detrás de cámaras de la serie.

Dexter: Resurrección regresa a Paramount+ el 30 de octubre.

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