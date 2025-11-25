La popular saga de videojuegos "Far Cry" será adaptada en una serie antológica + Seguir en









"Far Cry" se convertirá en una serie de televisión.

La señal FX ha encargado la producción de Far Cry, basada en la popular franquicia de videojuegos. Esta serie antológica limitada proviene de Noah Hawley (Fargo, Alien: Earth) y Rob Mac, creador de It's Always Sunny in Philadelphia, con Mac como protagonista. La serie se emitirá en Hulu en EE. UU. y en Disney+ a nivel internacional.

Según los productores, cada temporada conservará el formato de narración independiente característico de Far Cry, y cada temporada se desarrollará en un nuevo entorno y seguirá a un nuevo elenco de personajes.

“Lo que me encanta de la franquicia Far Cry es que es una antología. Cada juego es una variación de un tema, al igual que cada temporada de Fargo es una variación de un tema”, dijo Hawley. “Crear una gran serie de acción que pueda cambiar de un año a otro, explorando siempre la naturaleza de la humanidad a través de esta perspectiva compleja y caótica, es un sueño hecho realidad. Estoy emocionado de colaborar con Rob y llevar nuestra sensibilidad irreverente y ambiciosa compartida a la gran pantalla”.

Mac, quien también es productor ejecutivo de la serie ganadora del Emmy Bienvenidos a Wrexham, produce a través de su productora More Better Productions. Hawley, quien recientemente firmó un nuevo contrato con FX y Disney Entertainment Television, produce a través de su productora 26 Keys. Alien: Earth, de Hawley , con una puntuación del 92% en Rotten Tomatoes, fue recientemente renovada para una segunda temporada.

El éxito de la franquicia Far Cry Desde 2004, Far Cry cuenta con más de 100 millones de jugadores únicos y es una de las franquicias más populares de Ubisoft, conocida por la emoción de sus tiroteos en primera persona, sus entornos naturales de mundo abierto, sus historias únicas y sus memorables antagonistas. La última entrega, Far Cry 6, con Giancarlo Esposito como el antagonista Antón, se lanzó el 6 de octubre de 2021.

Far Cry de FX contará con la producción ejecutiva de Mac, Hawley, Emilia Serrano para 26 Keys, Nick Frenkel para 3 Arts, Jackie Cohn para More Better Productions, John Campisi y Gerard Guillemot, Margaret Boykin y Austin Dill para Ubisoft Film & Television. La serie será producida por FX Productions.

