La película que arrasa en Disney +: todos quieren volver a verla por el éxito de su secuela







El estreno de la secuela logró que esta reconocida película vuelva a ser uno de los éxitos de Disney en su catálogo.

Fue un éxito años atrás y gracias a su secuela, se colocó entre lo más visto de Disney.

La fuerte repercusión de Otro viernes de locos, estrenada la semana pasada en cines, impulsó nuevamente el interés por Un viernes de locos, disponible en Disney +. El clásico de 2003 lidera ahora las reproducciones de la plataforma en la región, gracias al efecto nostalgia que provocó su secuela.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El regreso de la dupla formada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan encendió el recuerdo de una generación y atrapó a nuevos espectadores. La historia, que combina comedia, empatía y cambio generacional, volvió a ser tema de conversación tanto en redes como en medios especializados.

un viernes de locos La película se puso entre lo más visto de Disney gracias al éxito de la secuela. De qué trata Un viernes de locos, la película de Disney que revivió por su secuela La versión original cuenta cómo Tess (Jamie Lee Curtis) y su hija adolescente Anna (Lindsay Lohan) intercambian cuerpos tras compartir galletas de la fortuna en un restaurante chino. Esta situación las obliga a ponerse en los zapatos de la otra, generando situaciones tanto cómicas como emotivas, especialmente en el contexto de la boda de Tess y los desafíos personales y escolares de Anna.

La película fue un éxito inmediato en su estreno en 2003 y se consolidó con el paso del tiempo como uno de los grandes clásicos familiares de Disney, gracias a su fórmula que combina humor y lecciones intergeneracionales. Esto abrió camino a una secuela que si bien apunta al factor nostalgia, logró volver a cautivar al público y es un verdadero éxito en los cines.

Disney+: tráiler de Un Viernes de Locos Embed - Freaky Friday (2003) Trailer #1 | Chad Michael Murray, Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon Disney+: elenco de Un Viernes de Locos Jamie Lee Curtis

Lindsay Lohan

David Collins

Chad Michael Murray

Ryan Malgarini

Harold Gould

Mark Harmon

Temas Disney

Películas