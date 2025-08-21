Disney+ sumó a su catálogo una producción que combina drama y hechos reales con un caso que marcó a la opinión pública mundial. Se trata de una serie que revive un mediático juicio que generó polémicas y divisiones durante años.
Disney+ estrenó una impactante serie basada en una historia real: un mediático y recordado juicio
Esta serie es uno de los grandes estrenos de Disney y apunta a generar un gran impacto en el público al ser basado en un hecho real.
El 20 de agosto se estrenó Amanda Knox: una historia retorcida, una propuesta que reconstruye la investigación, el proceso judicial y la exposición mediática que enfrentó la joven estadounidense en Italia. La historia regresa a escena en la plataforma de streaming para mostrar cómo un crimen se convirtió en espectáculo global.
De qué trata Amanda Knox: una historia retorcida, la nueva serie de Disney +
La serie dramatiza el caso real de Amanda Knox, la estudiante estadounidense implicada en un crimen en Italia a finales de los 2000. A través de su mirada, el relato muestra el estallido mediático, las idas y vueltas judiciales y el impacto personal de una causa que dividió opiniones en todo el mundo.
Disponible en Disney+, la ficción está protagonizada por Grace Van Patten y cuenta con un elenco que incluye a Sharon Horgan, Giuseppe De Domenico, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli y Roberta Mattei. La propuesta se enfoca en cómo se construyó el personaje público de Knox y en las presiones alrededor del proceso, sin adelantar resoluciones para que el espectador las descubra viendo la serie.
Disney+: tráiler de Amanda Knox: una historia retorcida
Disney+: elenco de Amanda Knox: una historia retorcida
- Grace Van Patten
- Sharon Horgan
- John Hoogenakker
- Francesco Acquaroli
- Giuseppe De Domenico
- Roberta Mattei
