21 de agosto 2025 - 20:00

Disney+ estrenó una impactante serie basada en una historia real: un mediático y recordado juicio

Esta serie es uno de los grandes estrenos de Disney y apunta a generar un gran impacto en el público al ser basado en un hecho real.

La serie basada en uno de los casos más impactantes que se hayan visto llega a Disney.

Disney+ sumó a su catálogo una producción que combina drama y hechos reales con un caso que marcó a la opinión pública mundial. Se trata de una serie que revive un mediático juicio que generó polémicas y divisiones durante años.

El 20 de agosto se estrenó Amanda Knox: una historia retorcida, una propuesta que reconstruye la investigación, el proceso judicial y la exposición mediática que enfrentó la joven estadounidense en Italia. La historia regresa a escena en la plataforma de streaming para mostrar cómo un crimen se convirtió en espectáculo global.

Amanda 1
La adaptación en serie de uno de los casos más importantes de la historia llegó a Disney.

De qué trata Amanda Knox: una historia retorcida, la nueva serie de Disney +

La serie dramatiza el caso real de Amanda Knox, la estudiante estadounidense implicada en un crimen en Italia a finales de los 2000. A través de su mirada, el relato muestra el estallido mediático, las idas y vueltas judiciales y el impacto personal de una causa que dividió opiniones en todo el mundo.

Disponible en Disney+, la ficción está protagonizada por Grace Van Patten y cuenta con un elenco que incluye a Sharon Horgan, Giuseppe De Domenico, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli y Roberta Mattei. La propuesta se enfoca en cómo se construyó el personaje público de Knox y en las presiones alrededor del proceso, sin adelantar resoluciones para que el espectador las descubra viendo la serie.

Disney+: tráiler de Amanda Knox: una historia retorcida

Disney+: elenco de Amanda Knox: una historia retorcida

  • Grace Van Patten
  • Sharon Horgan
  • John Hoogenakker
  • Francesco Acquaroli
  • Giuseppe De Domenico
  • Roberta Mattei

