La nueva película de HBO Max basada en un historia real: amigos que jugaron a la mancha por casi 30 años







Con un elenco estelar y basado en hechos reales, esta película de comedia es la gran apuesta de HBO Max.

La película, disponible en HBO Max, es uno de los éxitos de comedia más grande de los últimos años. Warner

Apostar por éxitos ni muy recientes ni tampoco antiguos es un método que han utilizado las plataformas de streaming para mantener a sus suscriptores. HBO Max no quiere perder la pulseada con la competencia y lanza una de las películas de comedia más aclamadas de los últimos años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Te atrapé tiene como fin hacer reír al espectador, pero contiene elementos de acción que hacen olvidar de momentos que uno la ve con el fin de divertirse. Basada en un hecho real, este éxito cuenta con un elenco de actores que han logrado destacarse en distintos géneros.

Te atrapé 1 Warner La nueva comedia que sumó HBO Max a su catálogo.

De qué trata Te Atrapé, la comedia imperdible de HBO Max La película disponible en HBO Max aborda una situación que ocurrió en la vida real y cuyos escritores se inspiraron en un artículo del The New York Times. En el mismo, se relata cómo después de 30 años, un grupo de amigos interrumpen todos los aspectos de su vida para poder jugar al TAG, un derivado del popular juego de niños “la mancha”.

Pero en el film, el personaje interpretado por Jeremy Renner se está por casar y retirarse del juego como el campeón invicto de su grupo. Ed Helms, Jon Hamm y Jake Johnson intentarán aprovechar que bajó la guardia debido a que estará concentrado en la preparación de su boda, pero no saben que él se preparó para este día y no pensaba dejar su trono como el ganador del juego.

Así, con muchas escenas increíbles de acción, que le costaron a Renner sufrir dos fracturas durante la filmación, el espectador se ríe y se sorprende con las increíbles e hilarantes escenas de acción. HBO Max: tráiler de Te Atrapé Embed - ¡TE ATRAPÉ! - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures HBO Max: elenco de Te Atrapé Ed Helms

Jake Johnson

Annabelle Wallis

Hannibal Buress

Isla Fisher

Rashida Jones

Leslie Bibb

Jon Hamm

Jeremy Renner