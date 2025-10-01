El catálogo de HBO Max no deja de sorprender con producciones que impactan a nivel internacional. Esta vez, el turno es de una película argentina que combina suspenso, violencia y un relato visual atrapante en un solo plano secuencia, una técnica que mantiene al espectador sin respiro durante toda la trama.
Disponible en HBO Max: la película argentina llena de adrenalina filmada en plano secuencia que es furor
HBO Max suma a su catálogo la película argentina Gatillero, un thriller en plano secuencia que mezcla suspenso, violencia y realismo urbano.
La obra llamó la atención de la crítica desde su estreno en festivales, y con su desembarco en la plataforma se convirtió en una de las más vistas. Con una estética cruda y actuaciones potentes, la propuesta refuerza la posición del cine nacional en el mapa global.
De qué trata Gatillero, el estreno de HBO Max
Gatillero, dirigida por Cristian Tapia Marchiori, desarrolla la historia de Pablo “El Galgo” Correa, un ex sicario que busca rehacer su vida tras salir de prisión. Su intento de reinserción se ve rápidamente frustrado cuando acepta un encargo que parece sencillo: intimidar a los dueños de un comercio con un disparo.
Lo que comienza como una misión mínima escala hacia una serie de giros oscuros y violentos que ponen a prueba a su protagonista. La tensión aumenta minuto a minuto gracias al recurso del plano secuencia, que sumerge al espectador en una experiencia inmersiva sin cortes.
La Isla Maciel se convierte en escenario central, aportando un entorno realista y cargado de simbolismo. Allí, la atmósfera de marginalidad y peligro potencia la narrativa y transforma cada rincón en parte de la acción.
HBO Max: tráiler de Gatillero
HBO Max: elenco de Gatillero
Sergio Podeley
Julieta Díaz
Maite Lanata
Mariano Torre
Matías Desiderio
Ramiro Blas
Susana Varela
