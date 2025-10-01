Disponible en HBO Max: la película argentina llena de adrenalina filmada en plano secuencia que es furor







HBO Max suma a su catálogo la película argentina Gatillero, un thriller en plano secuencia que mezcla suspenso, violencia y realismo urbano.

Filmada en la Isla Maciel, Gatillero deslumbra en HBO Max con su plano secuencia y confirma el talento del cine argentino independiente. HBO MAX

El catálogo de HBO Max no deja de sorprender con producciones que impactan a nivel internacional. Esta vez, el turno es de una película argentina que combina suspenso, violencia y un relato visual atrapante en un solo plano secuencia, una técnica que mantiene al espectador sin respiro durante toda la trama.

La obra llamó la atención de la crítica desde su estreno en festivales, y con su desembarco en la plataforma se convirtió en una de las más vistas. Con una estética cruda y actuaciones potentes, la propuesta refuerza la posición del cine nacional en el mapa global.

image (2) La película de HBO no solo conquistó público en cines y festivales internacionales, sino que también recibió elogios de figuras del cine argentino, entre ellos Juan José Campanella, quien destacó su audacia técnica y narrativa.

De qué trata Gatillero, el estreno de HBO Max Gatillero, dirigida por Cristian Tapia Marchiori, desarrolla la historia de Pablo “El Galgo” Correa, un ex sicario que busca rehacer su vida tras salir de prisión. Su intento de reinserción se ve rápidamente frustrado cuando acepta un encargo que parece sencillo: intimidar a los dueños de un comercio con un disparo.

Lo que comienza como una misión mínima escala hacia una serie de giros oscuros y violentos que ponen a prueba a su protagonista. La tensión aumenta minuto a minuto gracias al recurso del plano secuencia, que sumerge al espectador en una experiencia inmersiva sin cortes.

La Isla Maciel se convierte en escenario central, aportando un entorno realista y cargado de simbolismo. Allí, la atmósfera de marginalidad y peligro potencia la narrativa y transforma cada rincón en parte de la acción. HBO Max: tráiler de Gatillero Embed - GATILLERO - Dirección: Cris Tapia Marchiori - Tráiler HBO Max: elenco de Gatillero Sergio Podeley

Julieta Díaz

Maite Lanata

Mariano Torre

Matías Desiderio

Ramiro Blas

Susana Varela