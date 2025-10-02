La salud de Thiago Medina: el ex Gran Hermano evoluciona favorablemente luego de la última intervención quirúrgica

Internado en terapia intensiva desde que sufrió un accidente en moto, Thiago Medina presentó avances en su recuperación. Aún así, los médicos remarcan que la situación sigue siendo delicada.

La salud de Thiago Medina sigue siendo una de las noticias más seguidas en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. A 19 días del accidente en moto que lo dejó internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega , el ex Gran Hermano continúa dando pasos hacia adelante en un camino de recuperación que todavía se presenta lento y cargado de incertidumbre.

El parte médico difundido en las últimas horas llevó algo de alivio: los profesionales informaron que la evolución es positiva tras la toilette quirúrgica a la que fue sometido. El joven se encuentra en terapia intensiva , pero ya no requiere asistencia respiratoria mecánica y su estado general es considerado estable. Aunque estos progresos son alentadores, los médicos remarcan que la vigilancia sigue siendo estricta por la delicadeza de la situación.

En paralelo, el círculo íntimo de Thiago y sus seguidores sostienen una fuerte presencia de apoyo. Carteles colgados en la puerta del hospital, mensajes en redes sociales y cadenas de oración se multiplican día tras día. La figura de Daniela Celis , madre de sus hijas, es clave en esa red de contención: ella es la que transmite las novedades, calma a los fanáticos y agradece las muestras de cariño.

El procedimiento realizado a Thiago es conocido en el ámbito médico como toilette de la herida . Lejos de lo que sugiere el nombre, no se trata de algo menor: consiste en la limpieza y desinfección quirúrgica de la zona intervenida, en este caso el tórax. El objetivo es evitar infecciones, drenar líquidos y asegurar una cicatrización más segura.

Se trata de un paso frecuente en pacientes con operaciones complejas, sobre todo cuando existen fracturas múltiples y riesgos pulmonares, como es el caso de Medina. Los especialistas explican que repetir estas prácticas en los días posteriores a la cirugía es clave para impedir complicaciones.

Desde el 19 de septiembre, cuando ingresó al quirófano para reparar la fractura de ocho costillas, el seguimiento médico se centra en la evolución de sus pulmones, una de las áreas más comprometidas por el impacto del choque.

Daniela Celis y el agradecimiento a los que rezan por Thiago

La ex participante de Gran Hermano y madre de las gemelas Laia y Aimé mantiene un rol fundamental en esta etapa. Celis no solo comparte informes médicos, también se encarga de transmitir ánimo y de reforzar la importancia del acompañamiento colectivo.

En los últimos días mostró fotos de los carteles que seguidores colgaron fuera del hospital con mensajes como “Vamos, Thiaguito, fuerza” o “Tus hijas, familia y amigos te esperan”. Conmovida, agradeció públicamente esas demostraciones y pidió que la cadena de oración se mantenga: “Toda la luz, oraciones y energías que envíen, Thiago las recibe”.