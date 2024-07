La nueva serie de Marvel "Agatha All Along" presentó su primer tráiler

Agatha All Along debutará con dos episodios el 18 de septiembre en Disney+.

Marvel presentó el primer tráiler de Agatha All Along , el próximo spinoff de la exitosa serie de Disney+ WandaVision .

El reparto incluye a Aubrey Plaza como la bruja Rio Vidal; Joe Locke como Billy Kaplan; Patti LuPone como Lilia Calderu, una bruja de 450 años; Sasheer Zamata como la hechicera Jennifer Kale; Ali Ahn, Debra Jo Rupp y más.

En “WandaVision”, Hahn es presentada por primera vez como Agnes, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y la vecina entrometida de Vision (Paul Bettany) en Westview. Finalmente, revela su verdadera identidad como Agatha, una poderosa bruja que ha vivido durante siglos gracias a sus habilidades mágicas. Después de una pelea épica en el final de “WandaVision” entre Agatha y Wanda, la superheroína usa sus poderes para atrapar a Agatha y convertirla en su personaje falso, Agnes.

Antes de que se revelara que el título sería "Agatha All Along", Marvel creó misterio en torno a la serie llamándola "Agatha: House of Harkness", "Coven of Chaos", "Darkhold Diaries" y "The Lying Witch With Great Wardrobe", pero estaba claro que Agatha estaba haciendo sus travesuras de bruja y jugando con el título.

La exitosa canción “Agatha All Along”, escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, también se convirtió en una sensación en Internet después de su debut en el séptimo episodio de WandaVision.