Kevin Feige dio nuevos detalles sobre la llegada de "Los Cuatro Fantásticos" al universo de Marvel

Kevin Feige confirmó que la próxima película de Los Cuatro Fantásticos estará ambientada en la década de 1960 y no formará parte del Universo Cinematográfico principal de Marvel .

“Es una película de época”, confirmó Feige. “Lanzamos otra obra de arte con Johnny Storm volando en el aire, formando el símbolo 4 y había un paisaje urbano en la esquina de la imagen. Y hubo mucha gente inteligente que se dio cuenta de que el paisaje urbano no se parece exactamente al Nueva York que conocemos o al Nueva York que existía en los años 60 en nuestro mundo. Esas fueron observaciones inteligentes”.

El adelanto de Feige de que la película no está "en nuestro mundo" y está ambientada en los años 60 sugiere que la película no se desarrollará en el actual Universo Cinematográfico de Marvel, que actualmente presenta a la Capitana Marvel, Black Panther, el Capitán América (Sam Wilson) y más.

Elenco confirmado de Los Cuatro Fantásticos

Pedro Pascal interpretará a Reed Richards (también conocido como Mr. Fantastic), mientras que Vanessa Kirby interpretará el papel de Sue Storm (también conocida como la Mujer Invisible). El hermano de Sue, Johnny Storm (también conocido como The Human Torch) será interpretado por Joseph Quinn de Stranger Things, mientras que la estrella de The Bear, Ebon Moss-Bachrach, interpretará a Ben Grimm (también conocido como The Thing).

Matt Shakman, quien dirigió la aclamada serie de Marvel WandaVision para Disney+ y Monarch: Legacy Of Monsters para Apple TV+, dirigirá la próxima película de Los Cuatro Fantásticos.

Actualmente, la película se estrenará en cines el 25 de julio de 2025.