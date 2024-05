La nueva serie precuela de Game of Thrones encuentra a uno de sus directores en Black Mirror

La serie precuela de Game of Thrones , Un Caballero de los Siete Reinos , ha agregado un gran talento de Black Mirror para que sirva como director principal de su temporada debut, según revela el portal The Hollywood Reporter.

Owen Harris se ha incorporado al drama de HBO como productor ejecutivo y también dirigirá los primeros tres episodios, estableciendo la visión como director de la serie. Harris es mejor conocido por dirigir dos de los mejores episodios de Black Mirror : “Be Right Back” y el aclamado “San Junipero” .

Además, ahora se ha revelado el recuento de episodios de Un Caballero de los Siete Reinos: la primera temporada tendrá seis episodios, lo que la hará más ajustada que las primeras temporadas de 10 episodios de Game of Thrones y House of the Dragon. El tiempo de ejecución parece apropiado dado que es una adaptación de la novela de 160 páginas de George R.R. Martin, El Caballero Errante, en lugar de una de sus novelas épicas de 900 páginas.