La segunda temporada de "Peacemaker" llega a HBO Max: a qué hora se estrena el primer capítulo

La primera temporada de Peacemaker se estrenó en 2022 en Max y fue un spin-off de la película de James Gunn de 2021, The Suicide Squad.

Peacemaker finalmente está de regreso con una nueva temporada en HBO Max . El superhéroe de DC, interpretado por John Cena y con clasificación R, regresa para la segunda temporada de la serie creada por el codirector de DC Studios , James Gunn .

La serie llega a la plataforma hoy jueves 21 de agosto a las 22hs, serán ocho capítulos en total estrenando uno por semana.

HBO Max presentó el trailer oficial de la segunda temporada de Peacemaker , de DC Studios y Warner Bros. Television, durante un panel en San Diego Comic-Con (SDCC) con Gunn, Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee, Frank Grillo, Tim Meadows y Sol Rodríguez.

La segunda temporada se ambienta en el Universo DC reiniciado, que comenzó oficialmente con la serie animada de Gunn, Creature Commando , y continúa la próxima película de Superman .

En la segunda temporada, Peacemaker descubre un mundo alternativo donde la vida es todo lo que desearía que fuera. Pero este descubrimiento también lo obliga a enfrentar su pasado traumático y tomar el futuro en sus propias manos.

Peacemaker - Temporada 2 Tráiler Oficial Subtitulado HBO Max - HBO Max Latinoamérica (720p, h264)

John Cena, Danielle Brooks, Jennifer Holland, Freddie Stroma, Steve Agee y Robert Patrick regresan a esta segunda temporada. Los nuevos miembros del elenco incluyen a Frank Grillo, David Denman, Sol Rodríguez y Tim Meadows.

Gunn escribió los ocho episodios de Peacemaker y dirigió tres, incluido el primer episodio. Gunn, Peter Safran y John Cena son los productores ejecutivos. Greg Mottola, Peter Sollett y Althea Jones también dirigen. Basada en personajes de DC, Peacemaker es producida por Troll Court Entertainment de Gunn y The Safran Company en asociación con Warner Bros. Television.

Qué dijo James Gunn sobre el nuevo Universo de DC

“Es un papel importante; sin duda, Superman nos lleva directamente a Peacemaker; cabe destacar que esto es para adultos, no para niños, pero Superman nos lleva a esta serie y luego tenemos la preparación del resto del Universo DC en esta temporada de Peacemaker; es increíblemente importante”, declaró Gunn al portal The Hollywood Reporter en la alfombra roja. “Se avecinan muchas estrellas invitadas, muchos personajes que ya conocemos en Superman . No creo que haya hecho nada que me guste más que esta temporada de Peacemaker, así que estoy muy emocionado de que la gente la vea”.

