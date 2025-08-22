Nicolas Cage está en conversaciones para protagonizar la quinta temporada de la serie "True Detective"

El rodaje de la quinta temporada está previsto que comience en 2026 para su estreno en 2027 en HBO Max.

El ganador del Oscar Nicolas Cage está en conversaciones para encabezar la próxima quinta temporada de la serie de antología criminal ganadora del Emmy de HBO , True Detective , que marca el regreso de Issa López de la temporada 4 como escritora y showrunner. La nueva entrega se desarrollará en Nueva York, en Jamaica Bay, según la directora de series dramáticas y películas de HBO, Francesca Orsi .

Cage está en negociaciones para tomar el papel principal de Henry Logan, un detective neoyorquino encargado del caso central de la nueva temporada, según consignó el portal Deadline.

El actor lleva tiempo dándole vueltas al papel, pero no está claro si se cerrará el trato. Otra ganadora del Oscar, Jodie Foster , también tardó mucho en firmar su contrato para la cuarta temporada de True Detective, Night Country .

“Issa tiene mucho que decir, al igual que en Night Country ”, dijo Orsi sobre la nueva entrega. “Es un entorno diferente, pero igual de impactante”.

El rodaje de la quinta temporada está previsto que comience en 2026 para su estreno en 2027 en HBO.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson encabezaron la entrega original de True Detective, con Colin Farrell y Mahershala Ali como protagonistas de la temporada 2 y la temporada 3, respectivamente.

De qué trató la cuarta temporada de True Detective

True Detective: Night Country , la cuarta entrega de la antología, fue protagonizada por Foster y Kali Reis como detectives que indagan en las verdades ocultas bajo el hielo eterno para resolver la desaparición de los ocho hombres que operan la Estación de Investigación Ártica Tsalal en Ennis, Alaska. Foster ganó un Emmy por su trabajo en la serie.

López declaró al New York Post en diciembre: "Habrá conexiones importantes entre todo lo que sucede en Ennis, Alaska, y los personajes de Ennis, Alaska, y lo que sucede en la nueva [temporada]. Dicho esto, es una historia nueva, nuevos personajes, todo".

Hasta hace poco, Cage se había centrado exclusivamente en largometrajes en su carrera como actor. True Detective llegaría poco después de protagonizar su primera serie, la próxima Spider-Noir de Prime Video.