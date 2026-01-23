La particular pero adictiva película de HBO Max donde Jenna Ortega atropella a un unicornio + Seguir en









Esta producción es una mezcla entre comedia negra, horror y, por momentos, sátira que te va a encantar.

La nueva película que incorporó HBO Max, protagonizada por Jenna Ortega. Imagen: HBO Max

HBO Max estrenó una película que tiene a Jenna Ortega como protagonista y salió a los cines en junio del 2025. Esta reciente producción explora una mezcla de comedia negra, horror y sátira que ha generado interés por su enfoque inusual sobre lo fantástico y lo grotesco.

La película presenta a un dúo padre-hija cuya situación se descontrola después de un accidente inesperado que los lleva a enfrentarse con fuerzas más allá de su comprensión y ambiciones corporativas. Esta curiosa ficción lleva el nombre de La muerte de un unicornio y llamó poderosamente la atención de los espectadores.

La muerte de un unicornio La disparatada película que incorporó HBO Max. Imagen: HBO Max De qué trata La muerte de un unicornio, el estreno de HBO Max La película sigue a Elliot, un abogado dedicado y poco afectuoso con su hija, y a Ridley, su hija adolescente, quienes durante un viaje atropellan accidentalmente a un unicornio, una criatura mitológica que hasta ese momento solo existía en fantasías. El incidente marca el inicio de una serie de eventos que mezclan lo mágico con lo macabro cuando descubren que el animal posee propiedades curativas extraordinarias.

Al llegar a la finca del jefe multimillonario de Elliot, la familia Leopold decide explotar al unicornio con fines médicos y económicos, desencadenando conflictos éticos y situaciones peligrosas. La historia combina sátira sobre la avaricia y la explotación corporativa con la lucha por proteger lo que queda de la criatura y comprender las consecuencias de sus actos.

La trama se intensifica cuando la verdadera naturaleza del unicornio y sus implicaciones para quienes intentan utilizarlo con propósitos egoístas comienzan a revelarse, llevando a confrontaciones inesperadas y un cuestionamiento de los valores familiares y morales en medio del caos.

HBO Max: tráiler de La muerte de un unicornio Embed - LA MUERTE DE UN UNICORNIO Tráiler Español Latino (2025) Jenna Ortega HBO Max: elenco de La muerte de un unicornio Paul Rudd (Elliot Kintner)

Jenna Ortega (Ridley Kintner)

Will Poulter (Shepard Leopold)

Téa Leoni (Belinda Leopold)

Richard E. Grant (Odell Leopold)