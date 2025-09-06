Del show al juzgado: la Kiss Cam de Coldplay terminó en divorcio

Kristin Cabot, la mujer captada en la Kiss Cam junto al entonces CEO de Astronomer, presentó la demanda semanas después del video viral.

Lo que parecía una anécdota divertida en un recital de Coldplay terminó con consecuencias legales.

Lo que comenzó como una escena ligera en un recital terminó en un proceso judicial. La famosa “Kiss Cam” que captó a una pareja en un concierto de Coldplay en Boston no solo se volvió viral en redes sociales, sino que derivó en la ruptura de un matrimonio.

Según confirmó TMZ , Kristin Cabot , exdirectiva de la empresa tecnológica Astronomer, solicitó el divorcio de su esposo, Andrew Cabot , en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire. La presentación se realizó el 13 de agosto, menos de un mes después del episodio ocurrido el 16 de julio, cuando la cámara del estadio la enfocó junto a Andy Byron , entonces CEO de la compañía.

La escena fue incómoda y evidente: mientras el resto del público permanecía en sus asientos, ella aparecía abrazada desde atrás por Byron, intentando cubrirse el rostro al advertir que las pantallas gigantes los habían captado. El comentario en tono irónico del propio Chris Martin “o tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”, terminó de alimentar la especulación.

La consecuencia no tardó en llegar: Byron renunció a la dirección de Astronomer y, en paralelo, la vida privada de Cabot dio un giro drástico. Medios estadounidenses detallan que su exmarido evitó pronunciarse públicamente, aunque allegados confirmaron que la separación ya es un hecho.

El episodio muestra cómo un momento pensado para el entretenimiento masivo puede convertirse en el detonante de decisiones personales de alto impacto, incluso fuera del ámbito de la música.

La renuncia de Byron

El CEO de Astronomer, Andy Byron, presentó su renuncia tras la difusión de un video viral captado durante un recital de Coldplay, en el que aparece en una situación comprometida con la directora de Recursos Humanos de la compañía.

La decisión fue confirmada por la propia empresa este sábado, a través de un comunicado publicado en LinkedIn, donde también se informó que el cofundador Pete DeJoy asumirá como CEO interino mientras se inicia la búsqueda de un reemplazante.

“Astronomer está comprometida con los valores y la cultura que nos han guiado desde nuestra fundación. Se espera que nuestros líderes marquen el estándar tanto en conducta como en responsabilidad y, recientemente, ese estándar no se cumplió”, señalaron desde la compañía.

byron coldplay Los protagonistas del escándalo sufrieron repercusiones en su vida privada y laboral.

La firma, especializada en automatización y gestión de datos con inteligencia artificial, agregó que si bien la exposición pública cambió “de la noche a la mañana”, su foco sigue puesto en “resolver los problemas más complejos de sus clientes”.

La renuncia llegó horas después de que Astronomer anunciara la apertura de una investigación formal sobre el incidente. Según explicaron, el proceso busca esclarecer lo ocurrido en las 72 horas previas a la publicación del video. El comunicado fue cerrado a comentarios.

Los ejecutivos protagonistas del escándalo

Cuando surgió el escándalo, rápidamente se conoció que se trataba de Andy Byron, CEO de la firma tecnológica Astronomer, una empresa de software especializada en flujos de datos, valuada en más de u$s1.300 millones. Según su perfil profesional, ocupa ese cargo desde 2022, tras haber sido presidente de Lacework y haber pasado por compañías como Cybereason, Fuze y BMC Software. Byron está casado con Megan Kerrigan Byron, con quien tiene dos hijos.

La mujer que lo acompañaba en el show esra Kristin Cabot, actual directora de personal de la misma empresa. Según su propio perfil, lleva apenas nueve meses en ese puesto y destaca por haber “ganado la confianza de empleados de todos los niveles”. En Reddit y otros foros se afirma que también está casada, aunque no se conocen detalles sobre su vida privada.

Un dato que sumó más morbo al caso fue revelado en los comentarios del video viral: la mujer que estaba sentada junto a Cabot en el concierto -y que también aparece fugazmente en las imágenes- habría sido promovida por ella apenas dos semanas antes. “El precio de la complicidad”, escribió un usuario en TikTok, donde el clip acumula millones de reproducciones.