Así fue la despedida a Giorgio Armani, ícono de la moda global

La ceremonia con acceso del público se realizó en el Teatro Armani, epicentro de sus desfiles en Milán, su ciudad natal. También tendrá una ceremonia privada.

El velatorio con accesp al público fue en el Teatro Armani.

Tras la muerte del ícono de la moda y el estilo internacional, Giorgio Armani, el mundo de la indumentaria atraviesa un duelo que abarca al público del espectáculo como a seguidores de la marca. Este sábado y domingo, miles de fanáticos se acercarán a rendir un homenaje final al diseñador milanés en su funeral público, que tendrá lugar en su ciudad natal.

A la ceremonia asistieron tanto seguidores como personas del espectáculo, como la modelo Valeria Mazza.

El espacio no solo funcionó como epicentro de sus desfiles, sino también como una de las postales más características de la ciudad, que el propio Armani definía como el centro de su mundo y su inspiración .

Hace unas horas, el Instagram oficial del Emporio Armani compartió unas palabras del diseñador en su honor: "La marca que espero dejar es la del compromiso, el respeto y el cuidado genuino por la gente y por la realidad . Allí es donde todo realmente empieza". (inglés/italiano).

armani funeral Seguidores haciendo fila para pasar al Teatro Armani y acceder al cajón de Armani. @apuntnoticies

El alcalde Beppe Sala decretó un día de luto para el lunes, coincidiendo con el funeral privado, y afirmó: "Era un símbolo de estilo y elegancia que la ciudad echará siempre de menos“.

La súpermodelo argentina Valeria Mazza fue vista en la ceremonia pública, acompañada de su marido Alejandro Gravier, junto a otras personas. La estrella de la moda se mostró conmovida y lo definió como “una persona muy querida”.

El diseñador también vistió a grandes figuras del país, entre ellas, a Lionel Messi el día de su casamiento que tuvo lugar el 30 de junio de 2017, en Rosario, cuando el capitán de la Selección Argentina se casó con Antonela Roccuzzo vestido con un traje gris oscuro, hecho a medida, de la casa italiana.

Muerte de Giorgio Armani: cuál será el futuro de la empresa y quienes serán los herederos

La muerte de Giorgio Armani sacudió al mundo de la moda. El diseñador y empresario italiano de 91 años fundó una de las marcas más conocidas de la industria en las últimas cinco décadas. A raíz de esto, muchos se preguntan quiénes son los herederos y qué ocurrirá con la compañía en el futuro.

funeral armani El cajón con el diseñador, dentro del Teatro Armani. @apuntnoticies

Armani, era el único accionista mayoritario de la compañía que fundó, junto a su difunto socio Sergio Galeotti, en los años 70. Según Forbes, medio especializado en negocios y finanzas, el empresario italiano tenía un patrimonio neto de 12.100 millones de dólares.

Como nunca se casó ni tuvo hijos, dejó casi la totalidad de la empresa en manos de la Fundación Giorgio Armani, la cual fue creada en 2016 con el objetivo principal de “salvaguardar” la empresa y asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.