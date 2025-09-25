Rick Moranis pone fin a su retiro y se une a "Spaceballs 2", una nueva parodia de "Star Wars"

Moranis retoma su papel de Lord Dark Helmet junto a Bill Pullman como Lone Starr, Mel Brooks como Yogurt, Daphne Zuniga como la Princesa Vespa y George Wyner como el Coronel Sandurz. A ellos se unirán los recién llegados a esta disparatada aventura intergaláctica, como Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman y Anthony Carrigan .

Amazon MGM ha confirmado el reparto completo ahora que la producción está en marcha. El estudio también compartió una foto tras bambalinas de las estrellas, los guionistas y el director en una lectura de guion. Spaceballs 2 se estrenará en cines en 2027.

De qué trata Spaceballs 2

El título completo de la película y la descripción de la trama no han sido confirmados, pero Amazon MGM escribió con picardía en el comunicado de prensa oficial que "se rumorea que el título es el nombre de la película, y los detalles de la trama se describen como información sobre lo que sucede en la historia". Una sinopsis anterior, también con humor al estilo de Brooks, describía la película como una "segunda parte de una secuela sin precuela ni reinicio, pero con elementos de reinicio, una película de expansión de la franquicia". Al igual que la original, se espera que la secuela se base en franquicias populares de ciencia ficción como Star Wars, Star Trek y Alien.

El regreso a la actuación de Rick Moranis

Moranis es conocido por comedias como Los Cazafantasmas, La pequeña tienda de los horrores, Los Picapiedras y Querida, encogí a los niños. Se tomó un largo descanso de la actuación tras el fallecimiento de cáncer de su esposa, Ann Belsky, en 1991. Moranis tenía previsto volver a la gran pantalla en 2020 para otra secuela de Querida, encogí a los niños, pero la proyección se suspendió indefinidamente debido a la Covid-19. Aunque ha prestado su voz a personajes desde entonces, Moranis no ha aparecido en el cine desde Querida, nos hemos encogido de 1997.