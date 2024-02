La película del ultrapopular anime Naruto está en manos de un director de Marvel

La reunión de Cretton con Kishimoto

Cretton cuenta con la bendición de Kishimoto, algo que le fue otorgado después de una visita a la ciudad de Tokio.

"Cuando me enteré del apego de Destin, fue justo después de ver una exitosa película de acción suya, y pensé que sería el director perfecto para Naruto", dijo Kishimoto en un comunicado. “Después de disfrutar de sus otras películas y comprender que su fuerte es crear dramas sólidos sobre personas, me convencí de que no hay otro director para Naturo. Cuando conocí a Destin, también descubrí que era un director de mente abierta que estaba dispuesto a aceptar mis aportaciones y sentía firmemente que podríamos cooperar juntos en el proceso de producción”.

La adaptación ha estado en desarrollo con Lionsgate desde finales de 2015 y el abordaje de Cretton marca un importante paso adelante para llevarla a la pantalla.

Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, dijo entusiasmado: “Este clásico del manga es amado por millones de fanáticos en todo el mundo, y Destin ha brindado una visión para la película que creemos que entusiasmará a esa enorme base de fanáticos, así como a aquellos que son nuevos. él. Avi y yo hemos tenido el placer de trabajar juntos antes y sé que a medida que colaboramos con Destin y el equipo en Naruto, estamos en manos extraordinarias”.

La experiencia de Destin Daniel Cretton

Cretton colaboró anteriormente con Lionsgate en The Glass Castle, el drama de 2017 que dirigió y protagonizado por Brie Larson. James Myers del estudio, quien supervisó ese proyecto, también supervisará Naruto, junto con el ejecutivo Jon Humphrey.

shang-chi-y-la-leyenda-de-los-diez-anillos-secuela-posible-fecha-de-estreno-marvel-studios-1067901.jpg ''Cuando me enteré del apego de Destin, fue justo después de ver una exitosa película de acción suya, y pensé que sería el director perfecto para Naruto", dijo Kishimoto Marvel Studios

Cretton, que cuenta entre sus créditos con la galardonada Short Term 12 y Just Mercy, actualmente está desarrollando una secuela de Shang-Chi. Su última dirección fue varios episodios de American Born Chinese, la adaptación de Disney+ de la novela gráfica de Gene Luen Yang de la que también fue productor ejecutivo.