La película "Depredador: Tierras Salvajes" presentó su tráiler final







Dan Trachtenberg, el cineasta detrás del éxito Depredador: La Presa, dirige esta nueva entrega, a partir de un guion escrito junto a Patrick Aison.

La nueva película llega a los cines en noviembre.

20th Century Studios lanzó un nuevo tráiler de Depredador: Tierras Salvajes, la próxima y esperada entrega de acción real de la franquicia Depredador, que se estrenará en cines y en IMAX el 6 de noviembre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, la película se ambienta en un planeta remoto del futuro, donde un joven Depredador (Schuster-Koloamatangi), marginado de su clan, encuentra una inesperada aliada en Thia (Fanning), una androide sintetizadora Weyland Yutani (conexión con Alien) y se embarca en un peligroso viaje en busca de su adversario definitivo.

Depredador_ Tierras Salvajes _ Tráiler Oficial _ Subtitulado

El regreso de la saga Depredador Dan Trachtenberg, el cineasta detrás del éxito de 20th/Hulu Depredador: La Presa, dirigió la película, a partir de su guion escrito con Patrick Aison. También produjo junto a John Davis, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt y Brent O'Connor.

Trachtenberg le dio nueva vida a Depredador con "La Presa", una película como ninguna otra en la franquicia, que se centró en el enfrentamiento de una joven guerrera comanche (Amber Midthunder) con los Predators durante la década de 1700. Además de establecer récords de audiencia para la plataforma de streaming Hulu, obtuvo seis nominaciones al Emmy, incluyendo Mejor Película para Televisión. Tras su éxito allí, Trachtenberg aparentemente ha recibido las riendas de la franquicia, dirigiendo no solo "Tierras Salvajes", sino también la película animada "Cazador de Asesinos", que se estrenará en Hulu y Disney+ el 6 de junio.

Temas Películas