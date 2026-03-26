"Peaky Blinders": por qué el actor que interpreta a Arthur Shelby no fue parte de la película

La serie se emitió durante seis temporadas entre 2013 y 2022. Recientemente, se reveló que se está preparando una continuación que se centraría en una nueva generación de la familia Shelby.

El creador de Peaky Blinders reveló por qué Paul Anderson , quien interpreta a Arthur Shelby, no apareció en la reciente adaptación cinematográfica, "El hombre inmortal" .

La película, continuación de la exitosa serie, cuenta con el regreso de Cillian Murphy como Tommy Shelby, quien sale de su aislamiento tras descubrir que su hijo ( Barry Keoghan ) está siendo conducido por un camino peligroso. La película ya está disponible en Netflix tras un breve estreno en algunos cines del mundo.

(A continuación spoilers de "El hombre inmortal") Paul Anderson fue un personaje habitual en la serie, interpretando a Arthur, el hermano inestable de Tommy Shelby. En la película, se revela que murió en 1938, asesinado por Tommy, quien se había frustrado con su comportamiento impredecible. Este hecho se convierte en un punto central de duelo en la historia de Tommy, ya que la vida que ha llevado pesa mucho sobre él.

Sorprendentemente, Anderson no fue incluido en El hombre inmortal , y se utilizó un doble en el flashback. Se rumoreaba que los problemas legales del actor, que incluyen declararse culpable de cuatro cargos de posesión de drogas en 2024 , estaban detrás de la exclusión, pero el creador de Peaky Blinders, Steven Knight, dijo que la decisión fue puramente narrativa .

“Lo que sí puedo decir es que la historia determina el reparto, y la historia ya estaba definida. Sabía que Tommy tenía que haber hecho algo de lo que no pudiera perdonarse ”, declaró Knight a The Hollywood Reporter. “Por eso la trama tomó ese rumbo. En cuanto a Paul, solo diré que es un actor fantástico ”.

La serie Peaky Blinders se emitió durante seis temporadas entre 2013 y 2022. Recientemente, se reveló que se está preparando una continuación que se centraría en una nueva generación de la familia Shelby.

El mensaje de Paul Anderson sobre el final de Peaky Blinders

A través de sus redes sociales el actor que dio vida a Arthur dedicó un sentido mensaje a modo de despedida de su personaje y su paso por la serie: "Esto es para mi gran familia Shelby, ¡los fans! A lo largo de los años, nos han apoyado, se han mantenido fieles y han llevado esta historia con nosotros. Eso es lo que ha convertido a Peaky Blinders en lo que es hoy.

Tommy Shelby… mi hermano. Su legado es eterno, al igual que el apellido Shelby. Lo que ha hecho Cillian Murphy es de otro nivel.

Y Steven Knight… un verdadero visionario, alguien por quien siento un respeto infinito. Nada de esto existiría sin él. El mundo, los personajes, todo con lo que se han conectado… todo surgió de esa visión y créanme cuando les digo que continúa…

Ahora avanza con El Hombre Inmortal, disponible hoy en Netflix a nivel mundial. Este es el siguiente capítulo, y es uno muy importante.

Apóyenlo. Véanlo. Sean parte de él como siempre lo han sido. El legado Shelby es eterno. Arthur es para siempre."