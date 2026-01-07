La precuela de una de las sagas adolescentes más premiadas ya llega a Netflix + Seguir en









La cinta muestra los comienzos de la saga basada en un libro, durante la juventud de uno de sus antagonistas principales.

Se encontrará disponible en el catálogo de Netflix, a nivel global, a partir del 26 de enero de 2026. Imagen: Xataka

Con la llegada de un nuevo año, Netflix se encuentra renovando los títulos disponibles en su catálogo, para brindarle a sus millones de espectadores una amplia cartilla de entretenimiento durante esta época de vacaciones. Es por eso que, en este primer mes, sus novedades se retoman, con la llegada de títulos imperdibles.

Uno de sus estrenos más esperados es "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes", la precuela de Los Juegos del Hambre, que llegará a la plataforma de streaming en los últimos días de enero 2026. Conocé acá de qué se trata y su fecha de estreno:

Los juegos del hambre secuela La secuela de los Juegos del Hambre estará en Prime Video. De qué trata "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes" La película se sitúa 64 años antes de la participación de Katniss Everdeen, y explora los orígenes de una competencia letal y el ascenso al poder de uno de los personajes más complejos de la saga. Durante su transcurso, la cinta muestra a un joven Coriolanus Snow, mientras es mentor de la tributo Lucy Gray Baird en los 10° Juegos del Hambre.

De esta manera, se trata de un recorrido por las primeras ediciones de esta competencia de supervivencia, mientras se explora la relación de sus dos protagonistas y el crecimiento de Lucy Gray Baird como participante de los juegos.

"Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes" se encontrará disponible en el catálogo de Netflix, a nivel global, a partir del 26 de enero de 2026.

Trailer de "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes" Embed - Los Juegos del Hambre Balada de Pájaros Cantores y Serpientes | Tráiler oficial subtitulado Reparto de "Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes" El reparto de esta precuela incluye actores reconocidos, tales como: Tom Blyth como Coriolanus Snow

Rachel Zegler como Lucy Gray Baird

Viola Davis como la doctora Volumnia Gaul

Peter Dinklage como Casca Highbottom

Hunter Schafer como Tigris Snow

Josh Andrés Rivera como Sejanus Plinth

Jason Schwartzman como Lucretius “Lucky” Flickerman

Fionnula Flanagan como la abuela de Snow

Burn Gorman como el comandante Hoff

