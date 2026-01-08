La Secretaría de Cultura aprobó a los beneficiarios de la tercera convocatoria de las Becas Martha Argerich

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación convalidó la conformación del jurado y oficializó la nómina de beneficiarios de la tercera edición del programa de formación y perfeccionamiento artístico.

La Secretaría de Cultura de la Nación oficializó la selección de los beneficiarios de la Tercera Convocatoria para el otorgamiento de las Becas de Formación y Perfeccionamiento “Martha Argerich” , tras convalidar la integración del jurado especializado y aprobar la nómina de becarios titulares y suplentes.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 , publicada este jueves en el Boletín Oficial , y lleva la firma del secretario de Cultura, Leonardo Javier Cifelli .

Se trata de un programa federal dirigido a jóvenes músicos de orquestas públicas para mejorar su formación instrumental y artística, ofreciendo estipendios y capacitación. Los requisitos incluyen ser miembro de orquestas infantiles/juveniles estatales, tener entre 18 y 24 años, y presentar un video de interpretación.

Según lo dispuesto, se dio por válida la conformación nominal del jurado , integrado por profesionales de reconocida trayectoria artística, que tuvo a su cargo la evaluación de las postulaciones presentadas. El cuerpo evaluador se reunió el 22 de diciembre de 2025 y elevó el acta con la selección correspondiente, incorporada como anexo de la resolución.

Asimismo, el acto administrativo aprobó la nómina de becarios titulares y suplentes , de acuerdo con el detalle consignado en el Acta de Evaluación y Selección de la convocatoria, que forma parte integrante de la normativa.

La resolución se enmarca en lo establecido por la Resolución 650/2025 de la Secretaría de Cultura, que había aprobado las bases y condiciones de la tercera convocatoria del programa, y en la Disposición SSPCYA N° 14/2025, que prorrogó el plazo de inscripción hasta el 30 de noviembre de 2025.

Marco normativo y áreas intervinientes en el proceso

Durante el proceso tomó intervención la Subsecretaría de Promoción Cultural y Artística de la Secretaría de Cultura, en su carácter de autoridad de aplicación, así como la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, conforme a la normativa vigente.

Con esta decisión, el Gobierno avanzó en la ejecución del programa de becas destinado a la formación y perfeccionamiento artístico, uno de los principales instrumentos de apoyo a la capacitación cultural impulsados desde el ámbito nacional.