2 de diciembre 2025 - 07:40

Premios Nacionales: la Secretaría de Cultura adjudicó las distinciones de la convocatoria 2023

La Secretaría de Cultura aprobó los dictámenes y oficializó a los ganadores en literatura, artes escénicas, ensayo, música y producciones contemporáneas.

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación oficializó este martes, mediante la Resolución 764/2025, la adjudicación de los Premios Nacionales – Convocatoria 2023, correspondientes al Régimen de Premios a la Producción Científica, Artística y Literaria. La medida aprueba los dictámenes de los jurados y declara a los ganadores en cada una de las disciplinas previstas para la producción 2019-2022.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, los jurados de las especialidades de Letras (Libro de Poesía), Artes Escénicas (Texto Dramático), Ensayo (Psicológico), Música (Folclore y Tango) y Producciones Estéticas Contemporáneas (Ensayo Curatorial) ya habían emitido sus dictámenes dentro de los plazos establecidos por la Resolución SC 429/25, seleccionando a los autores “merecedores de las distinciones”.

La resolución también adjudica las asignaciones monetarias previstas en la Resolución MC 1372/23, e incluye la pensión mensual y vitalicia establecida por la Ley 16.516 para quienes obtengan el Primer Premio en cada disciplina.

Ganadores por disciplina

GRUPO A – Letras (Libro de Poesía)

  • Primer Premio ($1.500.000): Beatriz Elvira Vignoli, por “Tálamo”.

  • Segundo Premio ($1.000.000): Alicia Genovese, por “Oro en la lejanía”.

  • Tercer Premio ($600.000): María Teresa Andruetto, por “Poesía reunida”.

  • Menciones especiales: Osvaldo Bossi (“Agüita clara”); Andrea Nachón (“En la música vamos”); Roberta Iannamico (“El arte de escribir al sol”).

GRUPO B – Artes Escénicas (Texto Dramático)

  • Primer Premio ($1.500.000): Juan Francisco Dasso, por “El hombre de acero”.

  • Segundo Premio ($1.000.000): Gilda Luján Bona, por “New York Mundo Animal”.

  • Tercer Premio ($600.000): Francisco Lumerman, por “La vida sin ficción”.

  • Menciones especiales: Bruna Pradolini (“Poder hablar”); Diego de Miguel (“Vacaman”); Mariano Tenconi Blanco (“Las Cautivas”).

GRUPO C – Ensayo (Psicológico)

  • Primer Premio ($1.500.000): María Elena Domínguez, por “El padre en la apropiación de niños…”.

  • Segundo Premio ($1.000.000): Jacqueline Lejbowicz, por “El rechazo de lo femenino. Del horror al coraje”.

  • Tercer Premio ($600.000): Paola Buedo, por “Ethos Mental. Bioética para re-pensar la salud mental”.

  • Menciones especiales: María de las Nieves Soria (“La inexistencia del Nombre del Padre”); Andrea Berger (“La angustia entre la mantis religiosa…”); María Celeste Labaronnie (“¿Cambian los sueños a lo largo de un análisis?”).

GRUPO D – Música (Folclore y Tango)

  • Primer Premio ($1.500.000): Ramiro Gallo, por “El pueblo despierta”.

  • Segundo Premio ($1.000.000): Paula Suárez, por “Las horas son nuestras”.

  • Tercer Premio ($600.000): Oscar Miranda, por “Charango iskay masi”.

  • Menciones especiales: Leandro Peralta (“Noche Random”); Cristian Basto (“Suite Villa Urquiza”); Jorge Vega (“Canciones que se acercan (Álbum)”).

GRUPO E – Producciones Estéticas Contemporáneas (Ensayo Curatorial)

  • Primer Premio ($1.500.000): Carlos Martín Kuri, por “Archivo Piazzolla”.

  • Segundo y Tercer Premio: desiertos.

Pensión vitalicia, honorarios y formalización de la medida

La resolución también adjudica las asignaciones monetarias previstas en la Resolución MC 1372/23, e incluye la pensión mensual y vitalicia que corresponde a los ganadores del Primer Premio según la Ley 16.516.

Además, la Secretaría de Cultura autorizó el pago de los honorarios de los jurados según lo dispuesto en las Resoluciones MC 1924/23 y SC 429/25, y precisó que el gasto será atendido con partidas presupuestarias del ejercicio vigente.

El acto administrativo, firmado por el secretario Leonardo Javier Cifelli, dispone la publicación de la medida y la elevación de las actuaciones a la Dirección Nacional del Registro Oficial.

