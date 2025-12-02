Premios Nacionales: la Secretaría de Cultura adjudicó las distinciones de la convocatoria 2023 + Seguir en









La Secretaría de Cultura aprobó los dictámenes y oficializó a los ganadores en literatura, artes escénicas, ensayo, música y producciones contemporáneas.

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación oficializó este martes, mediante la Resolución 764/2025, la adjudicación de los Premios Nacionales – Convocatoria 2023, correspondientes al Régimen de Premios a la Producción Científica, Artística y Literaria. La medida aprueba los dictámenes de los jurados y declara a los ganadores en cada una de las disciplinas previstas para la producción 2019-2022.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial, los jurados de las especialidades de Letras (Libro de Poesía), Artes Escénicas (Texto Dramático), Ensayo (Psicológico), Música (Folclore y Tango) y Producciones Estéticas Contemporáneas (Ensayo Curatorial) ya habían emitido sus dictámenes dentro de los plazos establecidos por la Resolución SC 429/25, seleccionando a los autores “merecedores de las distinciones”.

Ocho f.jpg Los jurados seleccionaron a los autores distinguidos en las producciones correspondientes a 2019-2022. La resolución también adjudica las asignaciones monetarias previstas en la Resolución MC 1372/23, e incluye la pensión mensual y vitalicia establecida por la Ley 16.516 para quienes obtengan el Primer Premio en cada disciplina.

Ganadores por disciplina GRUPO A – Letras (Libro de Poesía)

Primer Premio ($1.500.000): Beatriz Elvira Vignoli, por “Tálamo”.

Segundo Premio ($1.000.000): Alicia Genovese, por “Oro en la lejanía”.

Tercer Premio ($600.000): María Teresa Andruetto, por “Poesía reunida”.

Menciones especiales: Osvaldo Bossi (“Agüita clara”); Andrea Nachón (“En la música vamos”); Roberta Iannamico (“El arte de escribir al sol”). GRUPO B – Artes Escénicas (Texto Dramático)

Primer Premio ($1.500.000): Juan Francisco Dasso, por “El hombre de acero”.

Segundo Premio ($1.000.000): Gilda Luján Bona, por “New York Mundo Animal”.

Tercer Premio ($600.000): Francisco Lumerman, por “La vida sin ficción”.

Menciones especiales: Bruna Pradolini (“Poder hablar”); Diego de Miguel (“Vacaman”); Mariano Tenconi Blanco (“Las Cautivas”). GRUPO C – Ensayo (Psicológico) Primer Premio ($1.500.000): María Elena Domínguez, por “El padre en la apropiación de niños…”.

Segundo Premio ($1.000.000): Jacqueline Lejbowicz, por “El rechazo de lo femenino. Del horror al coraje”.

Tercer Premio ($600.000): Paola Buedo, por “Ethos Mental. Bioética para re-pensar la salud mental”.

Menciones especiales: María de las Nieves Soria (“La inexistencia del Nombre del Padre”); Andrea Berger (“La angustia entre la mantis religiosa…”); María Celeste Labaronnie (“¿Cambian los sueños a lo largo de un análisis?”). GRUPO D – Música (Folclore y Tango) Primer Premio ($1.500.000): Ramiro Gallo, por “El pueblo despierta”.

Segundo Premio ($1.000.000): Paula Suárez, por “Las horas son nuestras”.

Tercer Premio ($600.000): Oscar Miranda, por “Charango iskay masi”.

Menciones especiales: Leandro Peralta (“Noche Random”); Cristian Basto (“Suite Villa Urquiza”); Jorge Vega (“Canciones que se acercan (Álbum)”). GRUPO E – Producciones Estéticas Contemporáneas (Ensayo Curatorial) Primer Premio ($1.500.000): Carlos Martín Kuri, por “Archivo Piazzolla”.

Segundo y Tercer Premio: desiertos. Pensión vitalicia, honorarios y formalización de la medida La resolución también adjudica las asignaciones monetarias previstas en la Resolución MC 1372/23, e incluye la pensión mensual y vitalicia que corresponde a los ganadores del Primer Premio según la Ley 16.516. aviso_335413 Además, la Secretaría de Cultura autorizó el pago de los honorarios de los jurados según lo dispuesto en las Resoluciones MC 1924/23 y SC 429/25, y precisó que el gasto será atendido con partidas presupuestarias del ejercicio vigente. El acto administrativo, firmado por el secretario Leonardo Javier Cifelli, dispone la publicación de la medida y la elevación de las actuaciones a la Dirección Nacional del Registro Oficial.

