"La Virgen de la Tosquera": la rabia y las hormonas protagonizan la primera adaptación de Mariana Enriquez.

El universo de la escritora argentina llegó a los cines. Una película de terror fantástico en el que la adolescencia y la adultez se chocan. Ámbito dialogó con la directora Laura Casabé, con el guionista Benjamín Naishtat y la actriz Dolores Olivero.

Natalia tiene hambre: quiere tener su primera vez con Diego, el chico que le gusta, pero a él le gusta Silvia, que es más grande y experimentada. Entonces, ahora Natalia también está en ebullición -en todos los sentidos de la palabra-, quiere ser la más osada de sus amigas o que Silvia, quiere dejar de estar encerrada con su abuela y el novio, quiere que Diego la trate como una mujer, quiere que nada cambie y, a la vez, que todo se prenda fuego. ¿Quién no es capaz de hacer cualquier cosa para que la vean, incluso si eso significa hacer uso de la propia oscuridad? Una pregunta que atraviesa la obra.

A partir de los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El Carrito” de Mariana Enriquez , la directora Laura Casabé construyó junto al guionista Benjamín Naishtat un universo protagonizado por las hormonas, la ira, el resentimiento y, por qué no, la brujería. “Fui a buscar a la autora de esos cuentos, no tanto a Mariana Enriquez. Ambas compartían la atmósfera, unas protagonistas mujeres con las que me podía vincular y u na forma tan visceral, intensa de sentir las cosas”, explicó la directora en diálogo con Ámbito.

Como indica su título, la trama es una adaptación de “La Virgen de la Tosquera” que tiene como protagonista a Natalia, interpretada por Dolores Olivero , que vive junto a su abuela, una española que tiene dotes de brujería. Mientras esta adolescente y sus amigas tratan de llamar la atención de Diego y alejarlo de Silvia, está latente el conflicto de “El Carrito”. En un barrio bonaerense, un hombre y su carrito son expulsados de las calles a golpes. La discriminación al marginal despierta enojo, pero la muerte no se concreta gracias a la abuela de Natalia, quien lo salva. Sin embargo, todo acto tiene consecuencias: como si fuera una maldición, los vecinos comienzan a sufrir cortes de luz y saqueos masivos.

“La Argentina es atemporal porque vive en una crisis eterna”, reflexionó el guionista Benjamín Naishtat. La plata que no alcanza, la violencia que se convierte en la única respuesta y el deseo de escapar de la realidad. Este coming of age -género que narra la transición de la adolescencia a la madurez- se ubica en un verano atravesado por la post crisis del 2001. No solo arde el sol, sino también las ganas de hacer algo. No importa el qué, lo que interesa es sentirse diferentes y, en este caso, adultas.

“Hay muchas cosas que no vivió, que todavía se pierde y, aunque los actos sean oscuros, está la inocencia y frustración porque nada le sale bien”, analizó sobre su personaje Dolores Olivero , quien debuta actoralmente en esta película. Estas adolescentes, que ya no quieren sentirse como tales, se encuentran semanalmente con Diego y Silvia en una tosquera abandonada que les promete intimidad. Mientras anhelan al chico que les gusta, él lentamente se enamora de Silvia. Natalia no es tonta: observa y padece cada uno de sus acercamientos. El enojo se choca con el deseo y, de esta forma, lo sobrenatural se apodera de ella.

La protagonista decide tomar las riendas de su vida para dejar de ser un personaje secundario. “Es una piba que viene muy golpeada por el entorno y sale como puede, hace lo que puede”, detalló Benjamín Naishtat sobre el actuar de Natalia, quien comienza a creer que Silvia y Diego deberían pagar por su traición. “Los personajes son bastante reales porque siempre se manejan en un tono de grises, siempre están en esa ambigüedad: no son ni netamente buenos ni netamente malos”, agregó Agustín Sosa, quien interpreta a Diego.

“A los chicos no le gustan las chicas con problemas. Vos estás llena de problemas”, le dice el personaje del novio de la abuela, interpretado por Daddy Brieva a Natalia. Cuando el futuro parece incierto, Natalia no quiere sentirse invisible. “La Virgen de la Tosquera” refleja la experiencia femenina de crecer, donde también hay que aprender a sobrevivir. “Entre las amigas hay algo más de manada, de jauría. Responde a lo animal”, afirmó Laura Casabé.

La escritora argentina se caracteriza por un terror que se genera a través de sutilezas y que, tarde o temprano, termina de estallar. “El material era muy sólido, visual y atmosférico. No es un estilo pretencioso que haya que codificar, es muy inmediato el estilo de Mariana y se arman rápido las imágenes”, explicó el guionista sobre la adaptación de los dos cuentos de la novela “Los peligros de fumar en la cama”.

Además, el miedo se origina desde la cotidianidad. Acá los monstruos son las personas y los fantasmas todo aquello que no los deja dormir. Los sustos se manifiestan como estallidos que interrumpen la realidad, pero no se sienten inverosímiles. En el mundo de Natalia todo es posible. “La violencia es total, es gráfica, concreta, cruda y de golpe, y esos fueron los códigos que instalamos con el director de fotografía y los actores”, detalló Laura Casabé, quien está expectante por el estreno de la película. “La Virgen de la Tosquera” fue ovacionada en el Festival de Sundance, Sitges, BAFICI -donde ganó el mayo premio del jurado-, entre otros, y ahora llegó a los cines argentinos.

“Es un momento que necesitamos películas como esta, con un potencial de interpelar a la audiencia joven”, afirmó el guionista. No todos los días aparece una película nacional de terror fantástica con una protagonista con “female rage” -expresión que se refiere a la rabia femenina-. Además, “La Virgen de la Tosquera” da lugar a una nueva generación de actores, un detalle no menor.

“Justamente está pensada para interpretar al público, entonces hemos decidido hacer un estreno que no sea en una sola sala. Estamos haciendo una apuesta, creyendo en el espectador y en el boca en boca”, dijo la directora, quien sabe que la producción local no la tiene fácil, pero elige creer que la audiencia se va a contagiar entre sí.

Las expectativas son altas: es la primera adaptación en pantalla grande del universo de Mariana Enriquez, pero la propuesta no se queda atrás. Al igual que su protagonista, después de crecer, “La Virgen de la Tosquera” sale a la luz para oscurecer la pantalla y calentar -en el buen sentido- al cine argentino.

Ficha Técnica

"La Virgen de la Tosquera" (2025). Dirección: Laura Casabé. Guion: Benjamín Naishtat. Basada en los cuentos “El Carrito” y “La Virgen de la Tosquera” incluidos en Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enriquez. Producción: Alejandro Israel, Valeria Bistagnino, Tomás Eloy Muñoz Lázaro, Diego Martínez Ulanosky, Ángeles Hernández, David Matamoros, Livi Herrera. Elenco: Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Víctor López, Dady Brieva. Duración: 95 minutos.