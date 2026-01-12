Netflix sumó un clásico protagonizado por Morgan Freeman que se ubicó entre las películas más vistas + Seguir en









Una impactante historia que ya tiene casi 20 años, pero sigue siendo elegida por los espectadores en el mundo.

La historia que marcó a todos hace casi 20 años volvió para estar entre lo más visto de Netflix Imagen: Netflix

Netflix actualizó su catálogo con una película que rápidamente se convirtió en una de las más vistas, atrapando al público con su mezcla de intriga y drama policial. El film, estrenado originalmente en 2007, ha recibido atención renovada tras su llegada al servicio de streaming, posicionándose en los primeros puestos de visualizaciones y siendo destacado por críticos y audiencias.

La producción ha generado interés no solo por su trama intensa y personajes complejos, sino también por la presencia de un elenco de peso. Entre ellos figura el reconocido actor Morgan Freeman en un papel clave dentro de la historia, lo que suma atractivo al redescubrimiento de este título en Netflix, estamos hablando de Desapareció una noche.

Desapareció una noche Casey Affleck y Michelle Monaghan protagonizan "Desapareció una noche", película dramática disponible en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Desapareció una noche, la película que sumó Netflix Desapareció una noche es un thriller de suspenso y crimen neo-noir que sigue la investigación de la desaparición de una niña de cuatro años en un barrio rudo de Boston. La policía local no logra avances significativos, por lo que la desesperada familia decide contratar a dos investigadores privados que conocen a fondo la dinámica del barrio y los secretos que este esconde.

Los detectives Patrick Kenzie y Angie Gennaro se sumergen en un laberinto de pistas que los lleva a enfrentarse con pandillas, criminales y la indiferencia oficial. A medida que profundizan en la búsqueda de la pequeña, descubren que la desaparición está envuelta en una red de traiciones, corrupción y decisiones éticamente complejas que desafían incluso a los investigadores más experimentados.

La trama se destaca por explorar no solo el misterio central del secuestro, sino también los dilemas morales y las repercusiones personales que afrontan quienes intentan resolverlo, haciendo de la película una experiencia completa de suspenso y reflexión.

Netflix: tráiler de Desapareció una noche Embed - Trailer "DESAPARECIÓ UNA NOCHE (GONE BABY GONE)" - CINE EN TU MUNI Netflix: elenco de Desapareció una noche Casey Affleck (Patrick Kenzie)

Michelle Monaghan (Angie Gennaro)

Morgan Freeman (Jack Doyle)

Ed Harris (Remy Bressant)

Amy Ryan (Helene McCready)

